韩国个股：三星电子成立一独立团队，专为苹果产品开发显示屏--彭博

路透4月15日 - 彭博引述直接了解内情的消息人士表示，韩国三星电子 已经成立一个由约200名员工组成的独立团队，专门为竞争对手苹果 的产品生产显示屏。

彭博称，这个隶属三星显示器的团队将协助研发产品，并且只能在小组的范围内分享苹果业务方面的信息。三星显示器为苹果iPad及MacBook显示屏供应商。

报导表示，这个成立于4月1日的团队也将协助销售。苹果目前为三星零组件的最大外部客户。