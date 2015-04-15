韩国个股：三星电子成立一独立团队，专为苹果产品开发显示屏--彭博

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透4月15日 - 彭博引述直接了解内情的消息人士表示，韩国三星电子 已经成立一个由约200名员工组成的独立团队，专门为竞争对手苹果 的产品生产显示屏。
彭博称，这个隶属三星显示器的团队将协助研发产品，并且只能在小组的范围内分享苹果业务方面的信息。三星显示器为苹果iPad及MacBook显示屏供应商。
报导表示，这个成立于4月1日的团队也将协助销售。苹果目前为三星零组件的最大外部客户。
三星显示器发言人拒绝就报导置评；在工作时间之外，未能立即联系到苹果公司代表发表意见。(完) (编译 秦德兴; 审校 陈宗琦/徐文焰)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透新加坡5月5日 - 新加坡首家苹果直营专卖店Apple Store将落脚于当地知名购物大道乌节路(Orchard Road)，苹果公司正在为开幕进行准备工作。
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。