欧股业绩：达能第一季销售优于预估，受婴儿食品销售回升拉抬

路透巴黎4月15日 - 达能(Danone) 周三公布第一季销售优于预期，受亚洲婴儿食品销售回升及瓶装水成长强健所推动。

全球最大酸奶(优酪乳)制造商--达能表示，经济状况料将持续艰困，欧洲消费者物价趋势持续呈现通缩，该公司因而维持其全年销售与获利目标不变。达能的欧洲核心乳品业务仍未见复苏。

达能表示，第一季基本销售较去年同期增长4.8%，较2014年第四季的同店成长4.7%微升。

达能的集团销售业绩表现，优于分析师预估成长4.6%的平均值。

“第一季财报让我对达能正步于正轨，将于2015年达到关键里程碑深具信心，”达能执行长范易谋(Emmanuel Faber)在一份声明中表示。

计入汇率波动的整体销售达到54.71亿欧元(58亿美元)，在报告的基础上增长8.1%。

达能将2015年同店销售目标维持于成长4-5%不变。预估2015年的营业利润率，将略高于2014年的12.59%。