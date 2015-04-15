希腊政治：国务部长排除提前选举的可能

标题新闻：德国总理梅克尔要求与英国展开公平和有建设性的退欧谈判，力争保持良好伙伴关系
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路透雅典4月15日 - 希腊国务部长Alekos Flabouraris周三表示，该国左派政府并未考虑提前选举。
近日来各界愈发揣测，若现金短绌的希腊政府无法与欧盟及国际货币基金组织(IMF)金主就改革计划达成协议，以发放纾困协议中的援助款，则总理齐普拉斯可能宣布提前大选。
Flabouraris向Greek TV表示，“提早选举没有意义。两个月前才举行过大选，我们已经获得的特定授权必须履行。我们不需要选举，我完全排除此一可能。”(完)
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以下为路透中文新闻为您整理的5月2日-5日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周贬0.04%。本周人民币延续横盘走势，波动区间狭窄。客盘的结购汇较为均衡，大行亦适度提供美元流动性帮助市场出清；自营盘交易机会不多，交投兴趣亦不浓，自发维持汇价的区间波动，转而对掉期交投较为积极。由于人民币流动性偏紧预期仍在，境内掉期曲线亦维持高位。本月美联储未加息，美元指数疲弱，料短期人民币仍将维持小区间震荡，难有趋势性升贬。 公开市场操作: --面对大量MLF到期，中国央行也仅在当日扩大逆回购规模而并未续做，加上两日暂停公开市场操作，当周净投放量降至100亿元人民币低位。业内人士称，只要经济基本面未明显转差，金融降杠杆过程中，货币政策基调将持续偏紧。