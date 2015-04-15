表格：外资在韩国股市买超3,172亿韩元，连续第七日买超

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会

路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。