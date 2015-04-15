表格：外资在韩国股市买超3,172亿韩元，连续第七日买超

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透首尔4月15日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资在韩国股市买超3,172亿韩元，为连续第七日买超，期间累计买超1.57万亿(兆)韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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4月15日 317.2 -333.2 7.3
4月14日 395.8 -148.1 -221.0
4月13日 279.2 -284.7 22.2
4月10日 287.4 22.0 -304.4
4月 9日 151.4 -228.7 153.4
4月 8日 94.6 60.0 -136.8
4月 7日 48.3 -57.0 62.7
4月 6日 -17.5 -108.5 121.3
4月 3日 45.4 89.6 -131.5
4月 2日 -15.7 -70.5 99.7
4月 1日 -63.2 -82.9 122.3
3月31日 137.2 -106.8 -26.7
3月30日 75.8 -78.2 16.0
3月27日 -79.9 -33.2 154.4
3月26日 -112.4 -68.4 187.5
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本月以来 1,522.9 -1,142.0 -204.7
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今年以来 4,720.7 -4,128.3 -1,608.5
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路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
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路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。