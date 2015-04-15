《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月15日

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透香港4月15日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:28时,1港元=0.80033人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 14.76 9.68 1.91 南玻 10.87 6.11 2.22 深康佳 13.90 7.00 2.48 ST中华 13.60 5.83 2.91 ST中冠 31.87 14.50 2.75 深深宝 11.66 8.49 1.72 深华发 14.58 6.97 2.61 深赤湾 23.40 18.66 1.57 招商地产 31.96 22.80 1.75 特力 19.30 10.53 2.29 飞亚达 17.08 8.09 2.64 一致药业 77.80 57.62 1.69 深深房 11.10 6.79 2.04 ST盛润 11.35 8.47 1.67 深南电 12.01 6.08 2.47 深纺织 12.90 8.40 1.92 方大集团 12.65 6.63 2.38 深国商 22.21 11.60 2.39 深赛格 11.68 6.35 2.30 宝石 11.89 7.86 1.89 小天鹅 18.38 17.20 1.34 粤高速 6.52 3.78 2.16 晨鸣纸业 8.83 6.17 1.79 ST珠江 11.97 7.90 1.89 美菱电器 8.05 6.18 1.63 大冷股份 14.78 9.07 2.04 粤电力 9.00 7.16 1.57 佛山照明 14.72 10.08 1.82 江铃汽车 39.91 38.94 1.28 沙隆达 15.13 9.97 1.90 苏常柴 10.33 6.00 2.15 威孚高科 33.36 34.16 1.22 古井贡酒 35.35 28.74 1.54 ST东海 10.14 7.77 1.63 长安汽车 20.29 21.17 1.20 京东方 4.42 3.38 1.63 鲁泰 14.01 12.67 1.38 本钢板材 6.97 4.04 2.16 张裕 43.62 34.39 1.58 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透新加坡5月5日 - 新加坡首家苹果直营专卖店Apple Store将落脚于当地知名购物大道乌节路(Orchard Road)，苹果公司正在为开幕进行准备工作。
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。