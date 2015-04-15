金属期市：伦敦期铜持稳，中国疲软GDP数据引燃政策宽松憧憬

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
不过，中国第一季房地产投资降至六年低点，且发电量降幅创2008年来最大，这均有可能影响大宗商品企业。
0720GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小跌0.2%，报每吨5,933.50美元，上日小幅收低，当时创下3月20日来最低每吨5,900美元。
上海期交所6月期铜 跌0.4%，报每吨42,900元人民币，稍早一度跌至约四周低点。
消息面，铝升水继续下滑，因交易商抛售库存以减少损失。
韩国Public Procurement Service (PPS)在最新一次铝的竞标中，支付的铝升水为每吨223美元，较一个月前计划减少了三分之一，凸显了受供给充足影响，全球铝升水崩跌情况的加剧。(完)
(编译 蔡美珍/孙茉莉; 审校 王兴亚/王洋)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
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