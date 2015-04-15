金属期市：伦敦期铜持稳，中国疲软GDP数据引燃政策宽松憧憬

不过，中国第一季房地产投资降至六年低点，且发电量降幅创2008年来最大，这均有可能影响大宗商品企业。

0720GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小跌0.2%，报每吨5,933.50美元，上日小幅收低，当时创下3月20日来最低每吨5,900美元。

上海期交所6月期铜 跌0.4%，报每吨42,900元人民币，稍早一度跌至约四周低点。

消息面，铝升水继续下滑，因交易商抛售库存以减少损失。

韩国Public Procurement Service (PPS)在最新一次铝的竞标中，支付的铝升水为每吨223美元，较一个月前计划减少了三分之一，凸显了受供给充足影响，全球铝升水崩跌情况的加剧。(完)