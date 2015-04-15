欧洲政经：法国自订减赤目标低于欧盟要求，可能引发成员国摩擦

标题新闻：德国总理梅克尔要求与英国展开公平和有建设性的退欧谈判，力争保持良好伙伴关系
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欧盟执委会曾表示，法国2015年必须将结构性赤字削减0.5%，2016和2017年分别削减0.8%和0.9%。
法国政府上周已宣布整体公共赤字目标，计划到2017年让赤字/GDP之比按预期降到欧盟规定的3%以下。在这方面，法国未来三年的减赤力度都比欧盟最新预估要大。
虽然法国希望在减赤方面能够因为欧元和油价疲软、以及债务利率偏低而做得更好，但其仍维持今年经济增长1%的预估，并将2016和2017年的增长预估均小幅调降至1.5%。
官员们认为，法国2015年预算需额外节省40亿欧元支出，才能达成欧盟要求。
其中多数将来源于公共债务利率下降，以及在公共行政方面额外节省相似金额。另一部分将来自于削减社会保障和保健支出。法国亦打算2016年额外节省50亿欧元开支。(完)
(编译 秦德兴/艾茂林; 审校 张明钧)
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以下为路透中文新闻为您整理的5月2日-5日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周贬0.04%。本周人民币延续横盘走势，波动区间狭窄。客盘的结购汇较为均衡，大行亦适度提供美元流动性帮助市场出清；自营盘交易机会不多，交投兴趣亦不浓，自发维持汇价的区间波动，转而对掉期交投较为积极。由于人民币流动性偏紧预期仍在，境内掉期曲线亦维持高位。本月美联储未加息，美元指数疲弱，料短期人民币仍将维持小区间震荡，难有趋势性升贬。 公开市场操作: --面对大量MLF到期，中国央行也仅在当日扩大逆回购规模而并未续做，加上两日暂停公开市场操作，当周净投放量降至100亿元人民币低位。业内人士称，只要经济基本面未明显转差，金融降杠杆过程中，货币政策基调将持续偏紧。