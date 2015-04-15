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债券 | 2015年 4月 15日 星期三 16:26 BJT

欧洲政经：法国自订减赤目标低于欧盟要求，可能引发成员国摩擦

欧盟执委会曾表示，法国2015年必须将结构性赤字削减0.5%，2016和2017年分别削减0.8%和0.9%。

法国政府上周已宣布整体公共赤字目标，计划到2017年让赤字/GDP之比按预期降到欧盟规定的3%以下。在这方面，法国未来三年的减赤力度都比欧盟最新预估要大。

虽然法国希望在减赤方面能够因为欧元和油价疲软、以及债务利率偏低而做得更好，但其仍维持今年经济增长1%的预估，并将2016和2017年的增长预估均小幅调降至1.5%。

官员们认为，法国2015年预算需额外节省40亿欧元支出，才能达成欧盟要求。

其中多数将来源于公共债务利率下降，以及在公共行政方面额外节省相似金额。另一部分将来自于削减社会保障和保健支出。法国亦打算2016年额外节省50亿欧元开支。(完)

(编译 秦德兴/艾茂林; 审校 张明钧)
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