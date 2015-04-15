基金产业：全球大宗商品资产管理规模3月失血90亿美元--巴克莱

路透4月15日 - 巴克莱周三公布的一份研究报告显示，3月底全球大宗商品资产管理总额降至2,600亿美元，2月底时为2,690亿美元。

巴克莱称，除能源外，所有大宗商品类的3月资产管理规模均有所下降，能源类的资金流入规模也只有7亿美元，仅为上月的三分之一。