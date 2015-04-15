基金产业：全球大宗商品资产管理规模3月失血90亿美元--巴克莱

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透4月15日 - 巴克莱周三公布的一份研究报告显示，3月底全球大宗商品资产管理总额降至2,600亿美元，2月底时为2,690亿美元。
巴克莱称，除能源外，所有大宗商品类的3月资产管理规模均有所下降，能源类的资金流入规模也只有7亿美元，仅为上月的三分之一。
“鉴于很多大宗商品目前都处于供应过剩状态，定价结构需要以正价差形式反映融资费用，”巴克莱称。
“这种情况看来会持续一段时间，全球经济增长目前速度过于缓慢，无法推动需求大幅提升，而大宗商品的供应又在迅猛加速。”(完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
Berry Global Group Inc 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂 不做进一步报导。
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