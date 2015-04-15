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货币新闻 | 2015年 4月 15日 星期三 17:13 BJT

基金产业：全球大宗商品资产管理规模3月失血90亿美元--巴克莱

路透4月15日 - 巴克莱周三公布的一份研究报告显示，3月底全球大宗商品资产管理总额降至2,600亿美元，2月底时为2,690亿美元。

巴克莱称，除能源外，所有大宗商品类的3月资产管理规模均有所下降，能源类的资金流入规模也只有7亿美元，仅为上月的三分之一。

“鉴于很多大宗商品目前都处于供应过剩状态，定价结构需要以正价差形式反映融资费用，”巴克莱称。

“这种情况看来会持续一段时间，全球经济增长目前速度过于缓慢，无法推动需求大幅提升，而大宗商品的供应又在迅猛加速。”(完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
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