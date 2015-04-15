《汇市简讯》英国薪资和就业数据受到关注

0731GMT * 0830GMT将公布英国薪资和就业数据。预计截止2月份的3个月薪资 较上年同期增长1.8% * 按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率预计从5.7%降至5.6%。请 领失业金人数预计减少29,500人 * 若数据好于预期，则英镑/美元可能测试卖单所在点位1.48美元 * 1.4802美元为周二轧空后高点。1.4604美元为周二英国CPI公布后 的低点 * 阻力位在1.4830美元(21日移动均线)上方。支撑位为1.4740和1.47 美元 * 今日有大量行权价在1.47美元的期权到期。行权期权规模预计为7. 5亿英镑 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 龚芳)