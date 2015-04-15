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市场报道 | 2015年 4月 15日 星期三 16:02 BJT

《汇市简讯》英国薪资和就业数据受到关注

0731GMT
    
    * 0830GMT将公布英国薪资和就业数据。预计截止2月份的3个月薪资
较上年同期增长1.8%
    * 按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率预计从5.7%降至5.6%。请
领失业金人数预计减少29,500人
    * 若数据好于预期，则英镑/美元可能测试卖单所在点位1.48美元
    * 1.4802美元为周二轧空后高点。1.4604美元为周二英国CPI公布后
的低点
    * 阻力位在1.4830美元(21日移动均线)上方。支撑位为1.4740和1.47
美元
    * 今日有大量行权价在1.47美元的期权到期。行权期权规模预计为7.
5亿英镑 (完)
      
      
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    全部现汇报价             

 (编译 汪红英；审校 龚芳)
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