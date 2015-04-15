路透伦敦4月15日 - 以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

美元/日圆：昨日在跌破119.70后，于119.05找到支撑，美元仍陷于区间交投，但需要先确定站稳于120.70水平上方，始能重新以122.00的高点为目标。目前趋势线支撑落在119.00的区域。

欧元/英镑：昨天从0.7180水平反弹，之后回落至0.7235区域。只要低于0.7280水平，仍有朝0.7150再跌一波的风险。

欧元/美元：未能跌破1.0500水平后，强势反弹回1.0720区间。走势的强度足以形成相当偏多的日线蜡烛图，如果突破1.0760水平，有可能重新上看1.0900。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0587 1.0652 -0.61 -12.48 1.2097

美元/日圆 119.50 119.36 +0.12 -0.15 119.68

欧元/日圆 126.50 127.09 -0.46 -12.62 144.77

美元/瑞郎 0.9743 0.9727 +0.16 -1.99 0.9941

英镑/美元 1.4722 1.4776 -0.37 -5.46 1.5573

美元/加元 1.2519 1.2484 +0.28 +7.76 1.1618

澳元/美元 0.7572 0.7624 -0.68 -7.30 0.8168

新西兰元/美元 0.7501 0.7518 -0.23 -3.80 0.7797

欧元/瑞郎 1.0318 1.0358 -0.39 -14.20 1.2026

欧元/英镑 0.7189 0.7206 -0.24 -7.30 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3316 9.3389 -0.08 -1.45 9.4688

美元/挪威克朗 7.9604 7.9397 +0.26 +6.54 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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