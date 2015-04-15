路透基点：国光生物结束32亿台币贷款案，共六家银行参与--TRLPC

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透香港4月15日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，台湾上 市企业--国光生物科技股份有限公司已经结束32亿台币(1.02亿美元)多档 贷款案，共有六家银行参与。 牵头行兼簿记行台湾土地银行最终承贷20亿台币。 台湾农业金库、台湾中小企业银行与台湾合作金库银行各承贷3亿台 币。台中商业银行和彰化银行分别承贷2亿和1亿台币。 该交易最初筹资目标为40亿台币，于4月14日签署。 该案分为三部分：A部分为13亿台币的15年定期贷款，用于再融资；B 部分为8亿台币的七年定期贷款，用于资本支出；C部分为11亿台币的七年 期循环信贷，用于运营资本。 A和B部分利率为较一年期邮政储蓄利率加码50个基点，C部分为较同 基准加码55个基点。 借款方上次入市融资是在2011年5月签约一笔35亿台币贷款，当时利 率为较一年期邮政储蓄利率加码64个基点。 总部位于台中的国光生物主要从事人用疫苗的开发和生产。(完)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透新加坡5月5日 - 新加坡首家苹果直营专卖店Apple Store将落脚于当地知名购物大道乌节路(Orchard Road)，苹果公司正在为开幕进行准备工作。
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。