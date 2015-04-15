路透基点：国光生物结束32亿台币贷款案，共六家银行参与--TRLPC

路透香港4月15日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，台湾上 市企业--国光生物科技股份有限公司已经结束32亿台币(1.02亿美元)多档 贷款案，共有六家银行参与。 牵头行兼簿记行台湾土地银行最终承贷20亿台币。 台湾农业金库、台湾中小企业银行与台湾合作金库银行各承贷3亿台 币。台中商业银行和彰化银行分别承贷2亿和1亿台币。 该交易最初筹资目标为40亿台币，于4月14日签署。 该案分为三部分：A部分为13亿台币的15年定期贷款，用于再融资；B 部分为8亿台币的七年定期贷款，用于资本支出；C部分为11亿台币的七年 期循环信贷，用于运营资本。 A和B部分利率为较一年期邮政储蓄利率加码50个基点，C部分为较同 基准加码55个基点。 借款方上次入市融资是在2011年5月签约一笔35亿台币贷款，当时利 率为较一年期邮政储蓄利率加码64个基点。 总部位于台中的国光生物主要从事人用疫苗的开发和生产。(完)