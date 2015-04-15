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亚洲 | 2015年 4月 15日 星期三 16:21 BJT

路透基点：国光生物结束32亿台币贷款案，共六家银行参与--TRLPC

路透香港4月15日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，台湾上
市企业--国光生物科技股份有限公司已经结束32亿台币(1.02亿美元)多档
贷款案，共有六家银行参与。
    
    牵头行兼簿记行台湾土地银行最终承贷20亿台币。
    
    台湾农业金库、台湾中小企业银行与台湾合作金库银行各承贷3亿台
币。台中商业银行和彰化银行分别承贷2亿和1亿台币。
    
    该交易最初筹资目标为40亿台币，于4月14日签署。
    
    该案分为三部分：A部分为13亿台币的15年定期贷款，用于再融资；B
部分为8亿台币的七年定期贷款，用于资本支出；C部分为11亿台币的七年
期循环信贷，用于运营资本。
    
    A和B部分利率为较一年期邮政储蓄利率加码50个基点，C部分为较同
基准加码55个基点。
    
    借款方上次入市融资是在2011年5月签约一笔35亿台币贷款，当时利
率为较一年期邮政储蓄利率加码64个基点。
    
    总部位于台中的国光生物主要从事人用疫苗的开发和生产。(完)
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