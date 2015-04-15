中国新债：农发行下周一招标发至多200亿元三期债，期限二、五和10年

路透上海4月15日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(20日)在银行间债市招标发行三期固息债，总额不超过200亿元人民币，期限包括两年、五年和10年。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述两年、10年期债为该行今年第八期 和第五期 的增发债，票面利率分别为3.95%和3.97%；五年期为该行今年第10期新发债。具体发行条款如下：

2015第八期、第五期增发债和第10期新发债

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招标规模上限 2年：60亿元；5/10年：70亿元

期限/计息方式 2/5/10年固息

招标时间 4月20日下午14:00-15:00

招标方式 单一价格(利率)中标(荷兰式)

缴款日 4月23日

起息日 2年：3月26日；5年：4月23日；10年：2月27日

发行期 4/21-4/23

上市日 4月29日

基本承销额 无

承揽费 2年：0.05%；5年：0.1%；10年：0.15%

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据路透统计，农发行2014年在银行间市场公开发行的金融债总额为6,550亿元。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾; 审校 李宏薇/张喜良)