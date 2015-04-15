中国新债：农发行下周一招标发至多200亿元三期债，期限二、五和10年

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透上海4月15日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(20日)在银行间债市招标发行三期固息债，总额不超过200亿元人民币，期限包括两年、五年和10年。
刊登在中国债券信息网的公告显示，上述两年、10年期债为该行今年第八期 和第五期 的增发债，票面利率分别为3.95%和3.97%；五年期为该行今年第10期新发债。具体发行条款如下：
2015第八期、第五期增发债和第10期新发债
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招标规模上限 2年：60亿元；5/10年：70亿元
期限/计息方式 2/5/10年固息
招标时间 4月20日下午14:00-15:00
招标方式 单一价格(利率)中标(荷兰式)
缴款日 4月23日
起息日 2年：3月26日；5年：4月23日；10年：2月27日
发行期 4/21-4/23
上市日 4月29日
基本承销额 无
承揽费 2年：0.05%；5年：0.1%；10年：0.15%
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据路透统计，农发行2014年在银行间市场公开发行的金融债总额为6,550亿元。(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾; 审校 李宏薇/张喜良)
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