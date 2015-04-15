《全球汇市》欧元兑美元下滑，欧洲央行料继续执行QE措施

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
中国公布的疲弱数据令澳元承压。中国2015年一季度国内生产总值(GDP)同比增长7%，符合路透调查预估中值，该增速创出六年新低。 其它关键指标也是跌至数年低位。
法国兴业银行分析师在一份报告中指出，“除非有利好数据出炉，否则中国央行将持续面临进一步放松货币政策的压力，但中国经济愈来愈无法成为推动全球经济增长的引擎。”
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0605 1.0652 -0.44 -12.33 1.2097
美元/日圆 119.48 119.36 +0.10 -0.17 119.68
欧元/日圆 126.71 127.14 -0.34 -12.48 144.78
美元/瑞郎 0.9743 0.9727 +0.16 -1.99 0.9941
英镑/美元 1.4728 1.4776 -0.32 -5.43 1.5573
美元/加元 1.2507 1.2484 +0.18 +7.65 1.1618
澳元/美元 0.7584 0.7624 -0.52 -7.15 0.8168
新西兰元/美元 0.7515 0.7518 -0.04 -3.62 0.7797
澳元/日圆 90.610 91.000 -0.43 -7.30 97.750
新西兰元/日圆 89.790 89.730 +0.07 -3.77 93.310
英镑/日圆 175.97 176.37 -0.23 -5.59 186.38
澳元/新西兰元 1.0088 1.0132 -0.43 -3.64 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 王洋/汪红英/陈宗琦/刘秀红；审校 龚芳/王兴亚)
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