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亚洲 | 2015年 4月 15日 星期三 16:18 BJT

《全球汇市》欧元兑美元下滑，欧洲央行料继续执行QE措施

中国公布的疲弱数据令澳元承压。中国2015年一季度国内生产总值(GDP)同比增长7%，符合路透调查预估中值，该增速创出六年新低。 其它关键指标也是跌至数年低位。

法国兴业银行分析师在一份报告中指出，“除非有利好数据出炉，否则中国央行将持续面临进一步放松货币政策的压力，但中国经济愈来愈无法成为推动全球经济增长的引擎。”

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0605 1.0652 -0.44 -12.33 1.2097

美元/日圆 119.48 119.36 +0.10 -0.17 119.68

欧元/日圆 126.71 127.14 -0.34 -12.48 144.78

美元/瑞郎 0.9743 0.9727 +0.16 -1.99 0.9941

英镑/美元 1.4728 1.4776 -0.32 -5.43 1.5573

美元/加元 1.2507 1.2484 +0.18 +7.65 1.1618

澳元/美元 0.7584 0.7624 -0.52 -7.15 0.8168

新西兰元/美元 0.7515 0.7518 -0.04 -3.62 0.7797

澳元/日圆 90.610 91.000 -0.43 -7.30 97.750

新西兰元/日圆 89.790 89.730 +0.07 -3.77 93.310

英镑/日圆 175.97 176.37 -0.23 -5.59 186.38

澳元/新西兰元 1.0088 1.0132 -0.43 -3.64 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 王洋/汪红英/陈宗琦/刘秀红；审校 龚芳/王兴亚)
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