日本债市：公债涨跌互见，受到央行购债操作的支撑

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
指标10年期公债收益率(殖利率) 小涨0.5个基点，至0.325%。
超长期日本公债价格小涨，20年券收益率 降低1个基点，至1.090%，30年券收益率 降2个基点，至1.340%。
6月10年期日债期货 收低0.02点，至147.85。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% -0.5 0.005%
五年期公债 0.080% +0.5 0.075%
10年期公债 0.325% +0.5 0.320%
20年期公债 1.090% -1.0 1.100%
30年期公债 1.340% -2.0 1.360%
10年期公债期货 <0#JGB:> 147.85 -0.02 147.87
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李婷仪/刘秀红；审校 王洋/王兴亚)
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