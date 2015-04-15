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亚洲 | 2015年 4月 15日 星期三 16:17 BJT

日本债市：公债涨跌互见，受到央行购债操作的支撑

指标10年期公债收益率(殖利率) 小涨0.5个基点，至0.325%。

超长期日本公债价格小涨，20年券收益率 降低1个基点，至1.090%，30年券收益率 降2个基点，至1.340%。

6月10年期日债期货 收低0.02点，至147.85。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% -0.5 0.005%

五年期公债 0.080% +0.5 0.075%

10年期公债 0.325% +0.5 0.320%

20年期公债 1.090% -1.0 1.100%

30年期公债 1.340% -2.0 1.360%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.85 -0.02 147.87

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李婷仪/刘秀红；审校 王洋/王兴亚)
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