台湾央行：共发行1,978.5亿台币存单，存单发行余额持平上日

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透台北4月15日 - 台湾央行周三公布，共发行1,978.5亿台币存单。与今日存单到期金额1,978.5亿台币相较，存单发行余额持平上日。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 1,923.5
91天期 0.93 47.0
182天期 1.05 8.0
央行上日发行982亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)9,501.6亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为157亿台币，累积超额准备为3,930亿台币、加计前期1%的超额准备为5,234亿台币。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
Berry Global Group Inc 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂 不做进一步报导。
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