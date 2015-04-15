版本:
中国
货币新闻 | 2015年 4月 15日 星期三 16:31 BJT

台湾央行：共发行1,978.5亿台币存单，存单发行余额持平上日

路透台北4月15日 - 台湾央行周三公布，共发行1,978.5亿台币存单。与今日存单到期金额1,978.5亿台币相较，存单发行余额持平上日。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 1,923.5

91天期 0.93 47.0

182天期 1.05 8.0

央行上日发行982亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)9,501.6亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为157亿台币，累积超额准备为3,930亿台币、加计前期1%的超额准备为5,234亿台币。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐