台湾央行：共发行1,978.5亿台币存单，存单发行余额持平上日

路透台北4月15日 - 台湾央行周三公布，共发行1,978.5亿台币存单。与今日存单到期金额1,978.5亿台币相较，存单发行余额持平上日。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 1,923.5

91天期 0.93 47.0

182天期 1.05 8.0

央行上日发行982亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)9,501.6亿台币。