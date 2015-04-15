《路透晚报》--4月15日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：震荡中小幅收跌，投资者针对近期涨势了结获利

日本股市日经指数周三在震荡交投中小幅下跌，投资者针对最近制药股等的涨势了结获利，但公司将公布良好财报的预期限制了跌势。日经指数收跌0.2%报19,869.76点，盘中多数时间持平。东证股价指数下滑0.1%报1,588.81点，JPX-日经400指数收跌0.2%报14,409.37点。

--中国股市：沪综指收跌结束三连涨，经济数据疲弱拖累大盘

中国股市沪综指收跌，结束此前三连涨。分析师指出，今日公布数据显示当前宏观经济仍面临较大下行压力，市场对经济与股市背离状况的担忧加剧导致大盘大幅震荡并收跌，板块分化则明显加剧，小盘股全天领跌，银行等权重股虽有护盘，但仍难敌尾市全面跳水。

沪综指收报4,084.16点，跌51.40点或1.24%，盘中最高升至4,175.49点；上证A股今日成交7,671亿元人民币，上日为8,072亿元。沪深300指数收报4,380.51点，跌1.30%。

--香港股市：收高，受内地资金将流入港股的预期提振

香港股市收盘持稳，未受中国大陆经济增长数据疲软影响，有迹象显示，内地公募基金募集了数十亿美元准备投资港股。恒生指数收盘涨0.2%，至27,618.82点；恒生国企指数大涨1.5%，至14,471.82点。

--汇市：欧元兑美元下滑，欧洲央行料继续执行QE措施

欧元兑美元下跌，欧洲央行即将举行政策会议，可能会重申其宽松政策倾向，即便是经济活动近期有所加快。欧元的空头仓位仍高企，不过投资者仍做好了反弹便卖出的准备。欧元兑美元下跌0.4%，至1.0610美元；欧元兑日圆也回吐涨幅，报126.85日圆。

--欧元债市：10年期德债收益率料创低点，ECB购债计划提振需求

德国周三发行的10年期公债收益率(殖利率)料创下新低，欧洲央行(ECB)购债计划提振需求，该计划已经令一线国家越来 越多公债收益率转为负值。指标10年期德债收益率报0.14%，上日触及0.13%新低 。上月德债标售平均收益率为0.25%，投标倍数为2.4倍。

--国际油市：美国原油产量下滑迹象推高油价，不过投资者买兴减弱

布兰特原油上涨，此前有迹象显示美国产量减少；不过中国今年一季度经济增速俯冲至六年低点，以及投资者对大宗商品买兴减弱，限制了油价的涨幅。0838GMT，近月布兰特原油合约上涨0.6美元，报每桶59.03美元；美国原油期货攀升0.62美元，报53.91美元。

--全球金市：金价在两周低点上方持稳，此前美国零售销售数据不及预期

金价在两周低点上方持稳，之前美国公布的3月零售销售数据低于预期，但美元上涨抑制了投资者推高金价的意图。0840GMT，现货金下滑至每盎司1,189美元左右，周二曾触及两周最低水平每盎司1,183.68美元。

--金属期市：伦敦期铜持稳，中国疲软GDP数据引燃政策宽松憧憬

伦敦期铜变动不大，守在四周低点附近，中国第一季国内生产总值(GDP)增速跌至六年低点后，政府将出台刺激措施的预期升温。0842GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小跌0.37%，报每吨5,923美元，上日小幅收低，当时创下3月20日来最低每吨5,900美元。上海期交所6月期铜跌0.37%，报每吨42,990元人民币，稍早一度跌至约四周低点。