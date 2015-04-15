中国人事：央行货币政策二司司长李波将任货币政策司司长--消息

作为最重要的宏观经济政策制定部门，承载央行首要事务的货币政策司的负责人人选备受瞩目。

2008年8月，国务院批准中国央行机构改革的三定方案（定编制、定岗位、定人员的改革方案）后，央行新设立了货币政策二司，被赋予了一些新的职能，如“研究、拟订进一步完善人民币汇率形成机制的改革方案；跟踪监测全球金融市场汇率变化；研究、监测国际资本流动；研究人民币境外使用有关问题；拟订人民币跨境业务相关制度”等。