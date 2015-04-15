中国人事：央行货币政策二司司长李波将任货币政策司司长--消息

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透香港4月15日 - 三位消息人士表示，中国央行货币政策二司司长李波将任货币政策司司长，此前司长张晓慧已升任中国央行行长助理。
作为最重要的宏观经济政策制定部门，承载央行首要事务的货币政策司的负责人人选备受瞩目。
中国央行新闻处对上述消息尚未给予置评。
李波，美国斯坦福大学经济学博士。于2009年开始任货币政策二司司长。
2008年8月，国务院批准中国央行机构改革的三定方案（定编制、定岗位、定人员的改革方案）后，央行新设立了货币政策二司，被赋予了一些新的职能，如“研究、拟订进一步完善人民币汇率形成机制的改革方案；跟踪监测全球金融市场汇率变化；研究、监测国际资本流动；研究人民币境外使用有关问题；拟订人民币跨境业务相关制度”等。
当时由央行条法司司长李波出任该司司长。（完） (记者 赵红梅；审校 屈桂娟)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
Berry Global Group Inc 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂 不做进一步报导。
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