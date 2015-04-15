路透专访：日本Aioi Nissay Dowa将继续减持国内股票仓位

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透东京4月15日 - 日本Aioi Nissay Dowa Insurance周三表示，将在2015/16财年继续削减国内股票持仓，维持以日圆债券为其投资组合的核心部位。
Aioi Nissay Dowa Insurance是日本最大产物保险集团MS&AD Insurance Group Holdings Inc 旗下的非寿险部门。截至2014年12月底为止，资产规模为3万亿(250亿美元)。
“我们坚守既定计划，也就是从2014/15财年起在四个财年中逐步减少股票曝险部位，”该公司投资计划部门总经理Naoki Fujiwara在路透专访时说。
“当前的环境对我们有利，允许我们出售持股获利，”他说。
日股日经指数 上周首度在15年来升破20,000点，因寄望其业财报强劲以及日本经济复苏。
该公司表示其资产有约半数是日圆债券，国内股票占比约为20%，其余为未对冲的海外债券和信托基金。
“我们是持买入持有策略的投资者，所以国内债市波动不太影响我们。但在收益率如此低的情况下，把国内债券再投资存在一些挑战，”Fujiwara说。
10年期日本公债收益率在1月曾跌至0.195%的记录低点，后来在3月回升至0.470。周四报在0.325%。 (完)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
Berry Global Group Inc 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂 不做进一步报导。
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