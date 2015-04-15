路透专访：日本Aioi Nissay Dowa将继续减持国内股票仓位

路透东京4月15日 - 日本Aioi Nissay Dowa Insurance周三表示，将在2015/16财年继续削减国内股票持仓，维持以日圆债券为其投资组合的核心部位。

Aioi Nissay Dowa Insurance是日本最大产物保险集团MS&AD Insurance Group Holdings Inc 旗下的非寿险部门。截至2014年12月底为止，资产规模为3万亿(250亿美元)。

“我们坚守既定计划，也就是从2014/15财年起在四个财年中逐步减少股票曝险部位，”该公司投资计划部门总经理Naoki Fujiwara在路透专访时说。

“当前的环境对我们有利，允许我们出售持股获利，”他说。

日股日经指数 上周首度在15年来升破20,000点，因寄望其业财报强劲以及日本经济复苏。

该公司表示其资产有约半数是日圆债券，国内股票占比约为20%，其余为未对冲的海外债券和信托基金。

“我们是持买入持有策略的投资者，所以国内债市波动不太影响我们。但在收益率如此低的情况下，把国内债券再投资存在一些挑战，”Fujiwara说。