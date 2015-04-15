欧元债市：10年期德债收益率料创低点，ECB购债计划提振需求

标题新闻：德国总理梅克尔要求与英国展开公平和有建设性的退欧谈判，力争保持良好伙伴关系
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这推动德国到期时间最高为八年的公债的收益率降至负值，这实际上使柏林能通过发债来获利。只要投资者能在买入公债后再以更高的价格将公债卖给欧洲央行，他们就不会介意收益率为负值。
“这种情形长期来看似乎难以持续，但从目前来看，公债仍有需求，”荷兰合作银行的资深市场分析师Elwin de Groot说。
“目前全球利率都处于超低水平，这种情况不太容易改变。经济虽然在好转，但我认为大家都想等量化宽松初步阶段过去再说。”
欧洲央行只能购买到期时间为2019年或更晚的德国公债，因为到期时间更早的公债的收益率低于负0.20%。负0.20%是欧洲央行自己规定的量化宽松所购债券的收益率下限，与该央行向隔夜存款收取的费用齐平。
欧洲央行可购买债券的规模不断减少，这令市场担心，欧洲央行或许无法在德国完成购买目标。欧洲央行总裁德拉吉将在今日稍晚的记者会上回应这一问题。
德拉吉届时可能还会对欧洲央行第一份月度购债明细发表看法。
西班牙和意大利10年期公债的收益率 IT10YT=TWEB>日内小幅上扬，分别报1.32%和1.30%。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 陈宗琦/汪红英；审校 王洋/张明钧)
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以下为路透中文新闻为您整理的5月2日-5日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周贬0.04%。本周人民币延续横盘走势，波动区间狭窄。客盘的结购汇较为均衡，大行亦适度提供美元流动性帮助市场出清；自营盘交易机会不多，交投兴趣亦不浓，自发维持汇价的区间波动，转而对掉期交投较为积极。由于人民币流动性偏紧预期仍在，境内掉期曲线亦维持高位。本月美联储未加息，美元指数疲弱，料短期人民币仍将维持小区间震荡，难有趋势性升贬。 公开市场操作: --面对大量MLF到期，中国央行也仅在当日扩大逆回购规模而并未续做，加上两日暂停公开市场操作，当周净投放量降至100亿元人民币低位。业内人士称，只要经济基本面未明显转差，金融降杠杆过程中，货币政策基调将持续偏紧。