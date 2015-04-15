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亚洲 | 2015年 4月 15日 星期三 16:36 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--4月15日

路透香港4月15日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:33时，1
港元=0.80034人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为23.04%，低
于上交易日收盘的24.09%。
   公司名        A股代码       H股代码     A股价格(元)    H股价格(港元)      A/H股比价
 工商银行                                          5.43             6.91            0.98
 建设银行                                          7.04             7.84            1.12
 中国银行                                          4.71             5.53            1.06
 农业银行                                          3.90             4.44            1.10
 招商银行                                         17.87            23.45            0.95
 中信银行                                          7.93             7.16            1.38
 交通银行                                          7.00             7.99            1.09
 民生银行                                         10.56            11.10            1.19
 中国人寿                                         38.54            37.90            1.27
 中国平安                                         84.56           106.40            0.99
 中国太保                                         34.37            40.80            1.05
 中信证券                                         34.10            34.50            1.23
 新华人寿                                         53.74            49.85            1.35
 海通证券                                         26.89            24.30            1.38
 华能国际                                          9.02             9.71            1.16
 大唐发电                                          6.67             4.71            1.77
 华电国际                                          7.47             7.27            1.28
 中煤能源                                          7.26             4.90            1.85
 中国神华                                         20.61            20.70            1.24
 中国石油                                         12.47            10.10            1.54
 兖州煤业                                         14.77             8.08            2.28
 中国石化                                          6.78             6.78            1.25
 上海石化                                          6.12             3.73            2.05
 中海油服                                         23.20            16.26            1.78
 仪征化纤                                          8.25             4.35            2.37
 中国铝业                                          7.17             4.84            1.85
 江西铜业                                         21.06            15.98            1.65
 洛阳钼业                                         13.20             7.42            2.22
 紫金矿业                                          4.60             3.13            1.84
 马钢股份                                          5.06             3.01            2.10
 鞍钢股份                                          6.86             6.12            1.40
 重庆钢铁                                          4.23             2.41            2.19
 海螺水泥                                         23.62            31.55            0.94
 洛阳玻璃                                         13.18             7.25            2.27
 京城机电                                         10.44             5.99            2.18
 中联重科                                          7.48             5.55            1.68
 金隅股份                                         11.35             8.67            1.64
 中国国航                                         10.10             8.85            1.43
 东方航空                                          7.82             5.91            1.65
 南方航空                                          9.32             7.27            1.60
 中国远洋                                          8.40             5.79            1.81
 中海集运                                          6.58             3.64            2.26
 中集集团                                         25.10            21.25            1.48
 中海发展                                         10.35             7.06            1.83
 宁沪高速                                          9.28            10.80            1.07
 深高速                                           11.65             7.82            1.86
 成渝高速                                          7.32             4.78            1.91
 皖通高速                                          9.32             6.78            1.72
 广深铁路                                          5.80             4.44            1.63
 中国南车                                         29.65            18.38            2.02
 中国交建                                         21.06            15.86            1.66
 中国铁建                                         22.03            16.74            1.64
 中国中铁                                         16.03            11.46            1.75
 长城汽车                                         53.71            56.20            1.19
 比亚迪                                           56.00            45.00            1.55
 广汽集团                                         10.73             8.81            1.52
 青岛啤酒                                         45.39            51.90            1.09
 白云山                                           34.31            31.20            1.37
 新华制药                                         15.80             8.79            2.25
 海信科龙                                         10.76             8.18            1.64
 南京熊猫                                         15.85             9.59            2.07
 晨鸣纸业                                          8.83             5.63            1.96
 上海医药                                         25.50            23.60            1.35
 中兴通讯                                         23.81            21.95            1.36
 东方电气                                         22.65            17.60            1.61
 潍柴动力                                         33.22            32.10            1.29
 东北电气                                          6.40             3.18            2.51
 广船国际                                         42.27            31.00            1.70
 经纬纺机                                         24.50            13.88            2.21
 昆明机床                                          8.84             3.52            3.14
 一拖股份                                         14.68             7.78            2.36
 北辰实业                                          5.66             2.55            2.77
 创业环保                                         14.60             8.56            2.13
 中国中冶                                          6.16             3.84            2.00
 金风科技                                         19.39            16.32            1.48
 丽珠                                             74.57            60.00            1.55
 万科                                             13.90            19.04            0.91
 中国北车                                         31.78            19.70            2.02
 郑煤机                                           10.22             6.77            1.89
 大连港                                            7.16             4.27            2.10
 山东墨龙                                         11.22             5.27            2.66
 浙江世宝                                         29.71            13.76            2.70
 复星医药                                         24.79            25.85            1.20
 光大银行                                          5.45             5.43            1.25
 东江环保                                         50.26            30.40            2.07
 上海电气                                         12.01             7.10            2.11
 
                                                                                                
                             
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
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