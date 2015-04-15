香港个股：华晨中国与东亚、西班牙Caixa于内地汽车金融合营获准开业

路透香港4月15日 - 中国汽车制造商华晨中国 周三称，其与东亚银行 及西班牙银行Caixa Bank 于内地的汽车金融合营公司已经获准开业，三方并将寻求在汽车金融以外的领域合作。

据公告，该合营名为华晨东亚，分别由华晨中国、东亚旗下领达财务及Caixa旗下FinConsum占55%、22.5%及22.5%的权益。

合营公司初期主营提供汽车经销商采购车辆贷款，以及个人和企业购车贷款，此外亦可从事汽车融资租赁业务及与购车融资活动相关的谘询和代理业务等。

华晨中国表示，“除了汽车金融业务外，本集团与合资公司伙伴将继续在其他相关领域进一步研究和探索业务合作机会。”

FinConsum在西班牙专营汽车金融业务及消费性贷款。领达为一家从事消费金融业务的非银行金融机构，其业务营运主要在香港。Caixa Bank同时是东亚银行主要股东之一。

华晨中国今天收升4.16%，报16.52港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)