台湾选举：蔡英文将代表民进党参选2016年总统，称将维持两岸现状

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透台北4月15日 - 台湾民进党主席蔡英文周三宣布，将代表民进党参选2016年总统大选。她并表示，将维持两岸关系的现状，并且建立常态化的两岸关系。
第二度代表民进党参选的蔡英文在记者会中表示，未来会坚定推动完成〞两岸协议监督条例〞的立法，为两岸持续交流协商，建立周全的规范。对于现在仍在进行协商或审议的两岸协议，则将依监督条例逐案检视，继续协商。
〞将两岸的互动，引导到一个具有坚实民意基础的民主轨道上。〞她说。
她并表示，民进党处理两岸关系的基本原则，就是〞维持两岸现状〞，尤其当政党轮替已是台湾民主常态的时候，未来无论是哪一党执政，两岸关系都必须以人民的意志为依归。因此下一任总统，必须要肩负〞超越既有国共关系框架、建立常态化两岸关系〞的使命。
蔡英文今年58岁，曾任东吴大学及政治大学的法学教授，现任民主进步党主席。
蔡英文于2012年代表民进党参选总统，是史上首位女性总统候选人，但当年以609万余票败给现连任成功的马英九的689万余票。她于2010年亦代表民进党参选过新北市长，但也以100万余票，输给现任国民党主席、现任新北市长朱立伦的111万票。
目前执政的国民党则尚未推出总统选人。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
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路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。