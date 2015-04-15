台湾选举：蔡英文将代表民进党参选2016年总统，称将维持两岸现状

路透台北4月15日 - 台湾民进党主席蔡英文周三宣布，将代表民进党参选2016年总统大选。她并表示，将维持两岸关系的现状，并且建立常态化的两岸关系。

第二度代表民进党参选的蔡英文在记者会中表示，未来会坚定推动完成〞两岸协议监督条例〞的立法，为两岸持续交流协商，建立周全的规范。对于现在仍在进行协商或审议的两岸协议，则将依监督条例逐案检视，继续协商。

〞将两岸的互动，引导到一个具有坚实民意基础的民主轨道上。〞她说。

她并表示，民进党处理两岸关系的基本原则，就是〞维持两岸现状〞，尤其当政党轮替已是台湾民主常态的时候，未来无论是哪一党执政，两岸关系都必须以人民的意志为依归。因此下一任总统，必须要肩负〞超越既有国共关系框架、建立常态化两岸关系〞的使命。

蔡英文今年58岁，曾任东吴大学及政治大学的法学教授，现任民主进步党主席。

蔡英文于2012年代表民进党参选总统，是史上首位女性总统候选人，但当年以609万余票败给现连任成功的马英九的689万余票。她于2010年亦代表民进党参选过新北市长，但也以100万余票，输给现任国民党主席、现任新北市长朱立伦的111万票。