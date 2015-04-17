《中国人民币有效汇率变动情况表》--4月17日

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透北京4月17日 - 以下为路透为您整理的人民币汇率变动情况一览: 人民币实际有效汇率指数3月续创历史新高。国际清算银行(BIS)最新公布，当月该指数环比升值0.96%至131.66，为连续第10个月上升。 **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率** 15年3 2月 1月 14年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 月 实际有效汇 131.66 130.41 128.72 126.35 124.64 121.66 119.77 116.78 114.81 114.07 113.96 114.68 117.3 率 名义有效汇 126.07 123.58 123.13 121.53 120.62 117.73 115.99 113.42 111.52 110.99 110.59 111.16 112.64 率 **中国外汇交易中心人民币兑各币种中间价月平均汇率** 15年3月 2月 1月 14年12 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 月 美元 6.1507 6.1339 6.1272 6.1238 6.1432 6.1441 6.1528 6.1606 6.1569 6.1557 6.1636 6.1553 6.1358 欧元 6.6871 6.9877 7.1357 7.5621 7.6599 7.7992 7.9466 8.2062 8.3425 8.3687 8.4637 8.5001 8.4826 百日圆 5.1284 5.2033 5.1975 5.1436 5.2882 5.7079 5.7381 5.9850 6.0652 6.0467 6.0726 6.0202 6.0057 港元 0.79280 0.79102 0.79028 0.78967 0.79223 0.79209 0.79371 0.79487 0.79440 0.79410 0.79505 0.79378 0.79054 英镑 9.2478 9.4113 9.3007 9.5923 9.6920 9.8686 10.0425 10.2963 10.5345 10.4161 10.3826 10.3080 10.1976 澳元 4.7709 4.7922 4.9623 5.0596 5.3104 5.3906 5.5720 5.7319 5.7940 5.7774 5.7476 5.7468 5.5680 新西兰 4.6100 4.5660 4.6951 4.7606 4.8058 4.8387 5.0173 5.1937 5.3619 5.3219 5.3175 5.3144 5.2868 元 新加坡 4.4863 4.5555 4.5959 4.6646 4.7401 4.8127 --- --- --- --- --- --- --- 元 加元 4.8799 4.9002 5.0677 5.3077 5.4227 5.4746 5.5931 5.6387 5.7398 5.6823 5.6607 5.5967 5.5230 林吉特 0.58572 0.57321 0.58056 0.56486 0.54495 0.53268 0.52287 0.51617 0.51512 0.51926 0.52009 0.52556 0.53357 卢布 9.7030 10.4967 10.3771 9.1139 7.5037 6.7042 6.1733 5.8566 5.6037 5.5387 5.5940 5.7451 5.8710 注：1.中国外汇交易中心公布的数据来自中国外汇交易中心网站(www.chinamoney.com.cn). 2.国际清算银行公布的数据来自于国际清算银行网站(www.bis.org).2010年为基期,名义有效汇率及实际有效汇率都为100. 3.有效汇率是一种加权平均汇率,通常以对外贸易比重为权数.在具体的实证过程中,有效汇率又区分为名义有效汇率和实际有效汇率. 名义有效汇率等于其货币与所有贸易伙伴国货币双边名义汇率的加权平均数,如果剔除通货膨胀对各国货币购买力的影响,就可以得到实际有效 汇率.(完) (发稿 倪蔚丹；审校 曾祥进)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料