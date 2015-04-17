版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 14:35 BJT

《中国人民币有效汇率变动情况表》--4月17日

路透北京4月17日 - 以下为路透为您整理的人民币汇率变动情况一览: 

    人民币实际有效汇率指数3月续创历史新高。国际清算银行(BIS)最新公布，当月该指数环比升值0.96%至131.66，为连续第10个月上升。 
     
    **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率**     
    
              15年3    2月     1月    14年12月   11月    10月    9月     8月     7月     6月     5月     4月     3月
                月                                                                                              
 实际有效汇   131.66  130.41  128.72   126.35   124.64  121.66  119.77  116.78  114.81  114.07  113.96  114.68  117.3
     率                                                                                                         
 名义有效汇   126.07  123.58  123.13   121.53   120.62  117.73  115.99  113.42  111.52  110.99  110.59  111.16  112.64
     率                                                                                                         
    
    **中国外汇交易中心人民币兑各币种中间价月平均汇率**
    
          15年3月    2月      1月    14年12    11月     10月      9月      8月      7月      6月      5月      4月       3月
                                       月                                                                             
  美元    6.1507   6.1339   6.1272   6.1238   6.1432   6.1441   6.1528   6.1606   6.1569   6.1557   6.1636   6.1553   6.1358
  欧元    6.6871   6.9877   7.1357   7.5621   7.6599   7.7992   7.9466   8.2062   8.3425   8.3687   8.4637   8.5001   8.4826
 百日圆   5.1284   5.2033   5.1975   5.1436   5.2882   5.7079   5.7381   5.9850   6.0652   6.0467   6.0726   6.0202   6.0057
  港元    0.79280  0.79102  0.79028  0.78967  0.79223  0.79209  0.79371  0.79487  0.79440  0.79410  0.79505  0.79378  0.79054
  英镑    9.2478   9.4113   9.3007   9.5923   9.6920   9.8686   10.0425  10.2963  10.5345  10.4161  10.3826  10.3080  10.1976
  澳元    4.7709   4.7922   4.9623   5.0596   5.3104   5.3906   5.5720   5.7319   5.7940   5.7774   5.7476   5.7468   5.5680
 新西兰   4.6100   4.5660   4.6951   4.7606   4.8058   4.8387   5.0173   5.1937   5.3619   5.3219   5.3175   5.3144   5.2868
   元                                                                                                                 
 新加坡   4.4863   4.5555   4.5959   4.6646   4.7401   4.8127     ---      ---      ---      ---      ---      ---      ---
   元                                                                                                                 
  加元    4.8799   4.9002   5.0677   5.3077   5.4227   5.4746   5.5931   5.6387   5.7398   5.6823   5.6607   5.5967   5.5230
 林吉特   0.58572  0.57321  0.58056  0.56486  0.54495  0.53268  0.52287  0.51617  0.51512  0.51926  0.52009  0.52556  0.53357
  卢布    9.7030   10.4967  10.3771  9.1139   7.5037   6.7042   6.1733   5.8566   5.6037   5.5387   5.5940   5.7451   5.8710
    
      注：1.中国外汇交易中心公布的数据来自中国外汇交易中心网站(www.chinamoney.com.cn). 
         2.国际清算银行公布的数据来自于国际清算银行网站(www.bis.org).2010年为基期,名义有效汇率及实际有效汇率都为100. 
         3.有效汇率是一种加权平均汇率,通常以对外贸易比重为权数.在具体的实证过程中,有效汇率又区分为名义有效汇率和实际有效汇率.
名义有效汇率等于其货币与所有贸易伙伴国货币双边名义汇率的加权平均数,如果剔除通货膨胀对各国货币购买力的影响,就可以得到实际有效
汇率.(完)

 (发稿 倪蔚丹；审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐