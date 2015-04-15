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市场报道 | 2015年 4月 15日 星期三 16:49 BJT

全球贵金属：4月14日SPDR黄金持仓增加0.24%，iShares白银持仓持平

路透4月15日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust
 周二黄金持仓量较周一增加0.24%，同期全球最大的白银ETF--iShar
es Silver Trust 的白银持仓量持平。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
    
    名称       持仓量(盎司)    日期     持仓量(盎司)     日期   
    变动      增减
    SPDR       23,665,725.2   4月14日    23,608,157.1   4月13日 
 +57,568.1   +0.24%  
    iShares   324,900,116.7   4月14日   324,900,116.7   4月13日 
     0.0      0.00%

    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

    浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
    
      
      
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 (编译 徐文焰；审校 孙茉莉)
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