全球贵金属：4月14日SPDR黄金持仓增加0.24%，iShares白银持仓持平

投行观点：Kindred Healthcare Inc目标价由11上调至13美元--巴克莱
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路透4月15日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量较周一增加0.24%，同期全球最大的白银ETF--iShar es Silver Trust 的白银持仓量持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 23,665,725.2 4月14日 23,608,157.1 4月13日 +57,568.1 +0.24% iShares 324,900,116.7 4月14日 324,900,116.7 4月13日 0.0 0.00% 浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com) 浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰；审校 孙茉莉)
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