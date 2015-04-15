韩国个股：盖乐世S6平曲面荧幕机型的需求均大大高于初始预期--三星

路透首尔4月15日 - 韩国科技巨头三星电子 周三称，新一代旗舰产品盖乐世S6智能手机的平面萤幕和曲面荧幕机型的需求均“大大高于”初始预期。

此番言论与上周三星移动通信业务主管申宗均的讲话形成呼应。申宗均上周四在一场媒体活动上表示，短期内恐怕无法满足市场对于S6 Edge的需求，因为曲面萤幕的生产难度较高。

投资者与分析师称，本月全球发售的新机型料将为三星本季度的获利带来重大贡献。