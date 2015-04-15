韩国个股：盖乐世S6平曲面荧幕机型的需求均大大高于初始预期--三星

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透首尔4月15日 - 韩国科技巨头三星电子 周三称，新一代旗舰产品盖乐世S6智能手机的平面萤幕和曲面荧幕机型的需求均“大大高于”初始预期。
此番言论与上周三星移动通信业务主管申宗均的讲话形成呼应。申宗均上周四在一场媒体活动上表示，短期内恐怕无法满足市场对于S6 Edge的需求，因为曲面萤幕的生产难度较高。
投资者与分析师称，本月全球发售的新机型料将为三星本季度的获利带来重大贡献。
“尽管短期内可能会有一定难度，但我们会竭尽所能保证全球市场的充足供应，”三星在发给路透的一份声明中表示。声明未透露全球发货量或预售规模。(完) (编译 刘秀红；审校)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透新加坡5月5日 - 新加坡首家苹果直营专卖店Apple Store将落脚于当地知名购物大道乌节路(Orchard Road)，苹果公司正在为开幕进行准备工作。
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。