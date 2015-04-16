基金观点：价值投资在中国仍大有可为--元大宝来投信

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
路透台北3月16日 - 台湾最大投信公司--元大宝来投信周四指出，说到价值投资，大部分的人会想到华伦巴菲特、赛斯卡拉曼，或是霍华德马克思等人，无论景气循环或大盘涨跌，他们几十年下来的投资绩效仍大幅领先指数，可见价值投资这个理念与方法确实是经过长时间证实的，至少在美国可行。那投资人可能想问，在中国呢？
这里要先从投资获利的原理说起。股票投资赚到钱，有两个主要来源，其一是股价上涨，赚其他投资人的钱；其二是企业创造价值，企业帮股东赚钱。
前者的策略，较着重在短期趋势性变化。这个策略认为短期性因素才是重要的，相比遥远的未来，短期的确定性更大，更好把握。执行这个策略的投资者，如果能很好地判断出短期趋势性变化，那么短期内收益率很高是可以做到的。只不过短期趋势性变化并不稳定，常常让人摸不着头脑，除了少数成功投资者，大部分人执行此策略的报酬波动程度相当大。
而第二种策略，也就是价值投资，着重在企业的内在价值。内在价值一般从比较长的时间周期去考察，比如5年、10年、20年。而商业模式、品牌、公司治理、核心能力这些构成内在价值的条件，一般是具有稳定性的。因此价值投资这个策略的特点是放弃效率和短期安全，换取长期安全和可重复的特性。
综上所述，价值投资可不可行，关键在于这个市场是否有优秀的上市企业，例如可口可乐、喜斯糖果、吉利刮胡刀等巴菲特成名案例。美国这些企业大量走向杰出的时代背景，大约在1970~80年代左右，也是这些股票报酬率最高的时代。而现今中国的人均所得或是其他经济指标，则与当时的美国相似。
中国加入WTO的这十几年来与国际市场接轨，藉由中国本土的巨大市场和知识人才的高度流通，加速了竞争节奏，使得优秀的企业脱颖而出，逐渐做到垄断或寡占细分市场。资本和市场，这两者的力量比什么政府扶持政策都更为有效。此外即使不说国际化，光是中国本身的经济规模也仍有较大成长空间，因此美国企业已经遇到的业务天花板问题，对中国的优秀企业来说相对较远，价值投资在中国还大有可为。
在近期中国股市暴涨的背景之下还在谈论价值投资，有些人可能会觉得不合时宜。尤其是很多人的传统印象中，中国股市就是个炒作的市场。然而我们要说的是，在景气或大盘的任何位置，总是会有一些不是当时市场的热门或主流股票，它们都是内在竞争优势极强的优秀企业，随着投资时间的拉长，最终也能够为股东贡献显着的收益。
我们讨论企业内在价值概念，提供了一个投资的入口和基本规律。然而价值投资显然不是赚钱最快的投资方式，就像很多人的人生一样，没有什么捷径，踏踏实实而已。此外特别提醒，价值投资绝对不等同于闭眼买入并长期持有，实际上，很多企业从长期来看没有任何投资价值，一厢情愿的买入并持有，只会让投资人痛失宝贵的时间和金钱。证券市场的定价效率和幅度有时候会异常的偏离，投资人仍应思考自己的目标和可承担的风险。(完) (整理 高洁如; 审校 曾祥进)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。