基金观点：价值投资在中国仍大有可为--元大宝来投信

路透台北3月16日 - 台湾最大投信公司--元大宝来投信周四指出，说到价值投资，大部分的人会想到华伦巴菲特、赛斯卡拉曼，或是霍华德马克思等人，无论景气循环或大盘涨跌，他们几十年下来的投资绩效仍大幅领先指数，可见价值投资这个理念与方法确实是经过长时间证实的，至少在美国可行。那投资人可能想问，在中国呢？

这里要先从投资获利的原理说起。股票投资赚到钱，有两个主要来源，其一是股价上涨，赚其他投资人的钱；其二是企业创造价值，企业帮股东赚钱。

前者的策略，较着重在短期趋势性变化。这个策略认为短期性因素才是重要的，相比遥远的未来，短期的确定性更大，更好把握。执行这个策略的投资者，如果能很好地判断出短期趋势性变化，那么短期内收益率很高是可以做到的。只不过短期趋势性变化并不稳定，常常让人摸不着头脑，除了少数成功投资者，大部分人执行此策略的报酬波动程度相当大。

而第二种策略，也就是价值投资，着重在企业的内在价值。内在价值一般从比较长的时间周期去考察，比如5年、10年、20年。而商业模式、品牌、公司治理、核心能力这些构成内在价值的条件，一般是具有稳定性的。因此价值投资这个策略的特点是放弃效率和短期安全，换取长期安全和可重复的特性。

综上所述，价值投资可不可行，关键在于这个市场是否有优秀的上市企业，例如可口可乐、喜斯糖果、吉利刮胡刀等巴菲特成名案例。美国这些企业大量走向杰出的时代背景，大约在1970~80年代左右，也是这些股票报酬率最高的时代。而现今中国的人均所得或是其他经济指标，则与当时的美国相似。

中国加入WTO的这十几年来与国际市场接轨，藉由中国本土的巨大市场和知识人才的高度流通，加速了竞争节奏，使得优秀的企业脱颖而出，逐渐做到垄断或寡占细分市场。资本和市场，这两者的力量比什么政府扶持政策都更为有效。此外即使不说国际化，光是中国本身的经济规模也仍有较大成长空间，因此美国企业已经遇到的业务天花板问题，对中国的优秀企业来说相对较远，价值投资在中国还大有可为。

在近期中国股市暴涨的背景之下还在谈论价值投资，有些人可能会觉得不合时宜。尤其是很多人的传统印象中，中国股市就是个炒作的市场。然而我们要说的是，在景气或大盘的任何位置，总是会有一些不是当时市场的热门或主流股票，它们都是内在竞争优势极强的优秀企业，随着投资时间的拉长，最终也能够为股东贡献显着的收益。