欧洲汇市：英镑兑美元下跌，市场焦点置于下月的大选之上

投行观点：Kindred Healthcare Inc目标价由11上调至13美元--巴克莱
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“只因为英镑在大选前没有跌很多，并不代表英镑之后就不会，”Myers说。
“直至今日，我们依然青睐英镑作为防范希腊脱离欧元区的避险工具，但如果未来几日的民调仍对卡梅伦不利，则英镑将会承压。”
英镑兑美元 下跌0.3%，至1.4739美元，英镑兑欧元上涨0.1%，至0.7197英镑。
英镑另一个可能更为长期性的问题，或许是英国的经济前景。英国周二公布通胀率连续第二个月为零，其他物价指标也略低预期，对英国加息的预期已被推迟至明年年中。
“除非未来几个月物价和薪资指标高于预期，否则我们对英国央行将在2015年第四季加息的预测，将有实际升息时间更晚的风险，”巴克莱分析师在一份报告中称。(完)
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全部现汇报价 (编译 王洋/汪红英；审校 王兴亚/蔡美珍)
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