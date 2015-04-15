欧洲个股：德银在监事会会议前精简业务重组方案选项--消息人士

路透法兰克福4月14日-据熟悉情况的消息人士透露，德意志银行 管理层已决定，公司重组不包括只削减成本这一选项，并且在考虑是彻底剥离零售银行业务，还是仅出售旗下德国邮政银行 分支。

消息人士周二对路透称，该行希望在4月24日监事会会议召开前，在上述两种方案中作出选择。

消息人士指出，德意志银行打算在下周的监事会会议上提出各种方案。消息人士不愿具名，因为相关讨论内容十分敏感。自德银对自身业务展开战略审视的消息与12月18日曝光以来，该行股价表现优于行业整体水平。

在德银监事会在3月20日会议上讨论过最多五种重组方案后，曾有消息人士告诉路透，该行打算全部出售零售银行业务，以便将精力放在投资与商业银行业务中。

无论德银决定彻底剥离零售银行业务、从而放弃“大而全”的经营模式，还是仅把先前购进用于增强零售银行业务实力的德国邮政银行出售，都代表该行的策略出现大逆转。

一名接近策略磋商的人士表示，“有一件事是确定的：保持现状已经是过去式。”

该行的监事会料将在一特别会议中检视这些提案，在签署任何计画之前将会拷问管理阶层相关细节。

德意志银行集团过去三年已经耗资70欧元(75亿美元)用于支付罚款及和解金，并花了40亿欧元进行重整，包括将2010年之前收购的德国邮政银行整并进来。

这些支出导致德意志银行无法达成自行设定的目标，2014年股东权益报酬率(ROE)仅3%，远低于2015年目标12%。

多位分析师表示，缩减成本并不足以让投资人恢复对该行的信心，其需要和瑞银集团 一样的策略，从许多投行领域退出的策略，将重点放在财富管理。

**重组选项**

第一个处在考虑之下的计划是德银保持全面的业务，但收缩德国薄利的零售银行业务，该项业务主要是由储蓄和合作银行所主导。

消息人士称，按照这一计划，德银将在股票市场出售德国邮政银行，并减持投资银行资产，以增强资本充足率。消息人士还称，德银同时还会投资交易银行业务和财富管理领域，实现业务多元化，避免投资银行业务一头独大。

第二个选项是集团分拆，放弃全能银行战略。如此德银将把零售业务悉数售出，保留投资银行和财富管理业务。

据熟悉重组的消息人士透露，截至目前，监事会对这样的计划似乎无反对之意，但并未就采纳哪个计划达成一致。

消息人士称，不论采取哪一种重组方案，德银都将秉承成本削减及收缩投行业务的原则。

德银发言人拒绝就战略方案置评，只表示该行仍计划在6月底之前敲定重组方案。

德国商报(Handelsblatt)周二稍早报道称，德银可能会在4月29日公布第一财季业绩的同时发布战略规划。(完) (编译 徐文焰/张明钧/刘秀红；审校 王洋)