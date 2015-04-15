表格：韩国2月出口修正为同比减少4.3%，进口同比减少15.3%

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透4月15日 - 韩国海关周三公布的修正数据显示，3月出口较上年 同期减少4.3%，进口则是下滑15.3%，几乎持平于初值。 以下为韩国关税厅发布的进出口修正数据： 修正值 *初值 贸易收支(10亿美元) 顺差8.4 顺差8.4 出口额(10亿美元) 47.0 47.0 (较上年同期变动%) -4.3 -4.2 进口额(10亿美元) 38.6 38.6 (较上年同期变动%) -15.3 -15.3 初值为产业通商资源部4月1日公布的数字。(完) (编译 李婷仪 审校 王兴亚)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透新加坡5月5日 - 新加坡首家苹果直营专卖店Apple Store将落脚于当地知名购物大道乌节路(Orchard Road)，苹果公司正在为开幕进行准备工作。
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。