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亚洲 | 2015年 4月 15日 星期三 17:09 BJT

表格：韩国2月出口修正为同比减少4.3%，进口同比减少15.3%

路透4月15日 - 韩国海关周三公布的修正数据显示，3月出口较上年
同期减少4.3%，进口则是下滑15.3%，几乎持平于初值。
    
    以下为韩国关税厅发布的进出口修正数据：
    
                                修正值          *初值
    贸易收支(10亿美元)         顺差8.4        顺差8.4
    出口额(10亿美元)              47.0           47.0
          (较上年同期变动%)       -4.3           -4.2
    进口额(10亿美元)              38.6           38.6
          (较上年同期变动%)      -15.3          -15.3

    初值为产业通商资源部4月1日公布的数字。(完)
  
 (编译 李婷仪 审校 王兴亚)
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