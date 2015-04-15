表格：韩国2月出口修正为同比减少4.3%，进口同比减少15.3%

路透4月15日 - 韩国海关周三公布的修正数据显示，3月出口较上年 同期减少4.3%，进口则是下滑15.3%，几乎持平于初值。 以下为韩国关税厅发布的进出口修正数据： 修正值 *初值 贸易收支(10亿美元) 顺差8.4 顺差8.4 出口额(10亿美元) 47.0 47.0 (较上年同期变动%) -4.3 -4.2 进口额(10亿美元) 38.6 38.6 (较上年同期变动%) -15.3 -15.3 初值为产业通商资源部4月1日公布的数字。(完) (编译 李婷仪 审校 王兴亚)