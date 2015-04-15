中国经济：国务院核准建设“华龙一号”三代核电示范机组，以促稳增长

美国股市：收高但脱离日内高位，因特朗普总统通俄门调查有新消息
路透纽约5月19日 - 美国股市周五收高，但远低于盘中高位，此前两篇和俄罗斯与总统特朗普竞选团队可能有合作的联邦调查相关报导，再次燃点对特朗普的总统任期的担忧。
路透北京4月15日 - 中国国务院周三召开常务会议决定，按照核电中长期发展规划，在沿海地区核准开工建设“华龙一号”三代核电技术示范机组，在调整能源结构中促进稳增长。
中国政府网引述会议称，这既是顺应国际能源发展趋势，优化能源结构，构建风、光、水、核等多元化清洁能源体系的必然选择，也有利于巩固和提升中国装备制造业国际竞争力，带动有效投资，促进产业结构调整升级和经济稳定增长，推进节能减排和可持续发展。
会议要求，要通过实施示范工程，采取国际最高安全标准，完善应急预案和应急响应措施，确保工程建设和运营安全，形成拥有自主知识产权的关键装备与核心技术，为核电装备走出去开展第三方合作创造有利条件，并为经济社会持续健康发展提供新动力。
华龙一号由中广核和中国核工业集团共同研发，去年正式通过国家审批。此前国家已选择两个厂址，即广西防城港和福建福清。由于在核电领域，将产品销往国外要求首先必须在国内有示范厂址或示范堆在建，因此示范堆开始建设以后，华龙一号将具备走出去的条件。
中国广核集团董事长贺禹3月曾表示，中国具有完全自主知识产权的三代核电技术--华龙一号有望向海外输出，中广核正与英国和法国方面达成初步意向，年内有望签署协议。
中广核红沿河二期项目两台百万千瓦核电机组此前已获核准，这是四年来中国真正意义上新批的核电项目。自2011年日本福岛核电站发生事故后，中国核电项目审批基本处于停顿。
国务院会议并部署落实2015年经济体制改革重点任务，以深化改革增添发展动力。要求围绕处理好政府和市场关系这个核心，加大简政放权、放管结合力度，再取消一批行政审批事项，深化商事制度改革，降低投资创业门槛，稳定和扩大就业，推动经济稳中有进和提质增效升。
同时，要聚焦当前面临的深层次矛盾凸显、经济下行压力加大等问题，优先推出一批激活市场、激发活力的改革举措，在公共领域大力推广特许经营、PPP（公私合作）等模式，吸引社会投资，着力营造释放消费潜力的体制机制环境，推进区域通关一体化改革，更好服务稳增长、调结构、惠民生、防风险。
中国今年一季度经济增速俯冲至六年低点，拉动经济的“三驾马车”一时齐喑。虽然过去半年多来政府相继出台财政、货币和房地产扶持政策，但主要增长指标跌跌不休，就业稳定但压力上升，政府势必出台威力更大的政策组合拳，力保全年目标不失。 （完）
参看详情，请点选中国政府网：here (发稿 倪蔚丹；审校 张喜良)
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路透纽约5月19日 - 美元周五下跌，兑一篮子主要货币的周度表现为2016年4月来最糟，回吐特朗普胜选美国总统以来录得的涨幅。
路透芝加哥5月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高约 1%，交易商称因在周四重挫3%后市场出现低吸买盘。 巴西货币雷亚尔反弹也提供了一些来支撑，因这放缓了巴西农户的出 售。周四雷亚尔重挫约7%，鼓励农户增加现货出售。 阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四报告，阿根廷未来一周预计会 有降雨，可能拖慢部分地区的大豆收割，或令产量降低。 CBOT-7月大豆 收于每蒲式耳9.53美元，升8-1/4美分。 CBOT-7月豆粕合约 收跌0.50美元，报每短吨307美元，CBOT-7 月豆油合约 收高0.60美分，报每磅33.04美分。 今日CBOT大豆预估成交量为158,195口，豆粕为86,186口，豆油为75, 309口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)