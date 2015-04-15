《中国债市每日综述》现券向暖IRS走低，因经济疲弱及宽资金支撑

* 现券收益率及IRS均走低，其中IRS跌幅更甚

* 一级七年国债招标结果一般，但午后口行债需求向好

* 总理表态经济下行压力大，政策放松预期不减

* 首季GDP增速虽符合预期，但印证经济疲弱走势

* IPO进程过半资金仍宽松，主要回购利率续降

路透上海4月15日 - 中国银行间债市周三现券收益率及IRS(利率互换)均走低。交易员表示，本轮新股IPO进程过半资金面仍持续宽松，同时监管层表态及一季度数据均显示经济疲弱态势不改；双重因素支撑下，现券买气略显恢复，同时午后进出口新债招标结果显示需求亦向好。

IRS方面，他们指出，新股冲击低于预期及回购利率跌势不改，带动IRS短端品种跌幅近10个基点(bp)；虽然经济基本面有望支撑债市，但不少机构对新债供给及股市施压影响因素仍难忽视，后市预期仍显谨慎。

“GDP数据还是证实了经济惨淡，10y国开下了4bp，IRS短的下了10bp多，”北京一银行交易员称，虽然有的机构见好就收，怕收益率又上去，但现在形势下现券收益率下行应该是趋势。

他并解释称，七天回购利率跌到3%以下，并接近2.5%低位，而且总理发言仍担忧宏观经济走势，后续很有可能会出宽松政策。

中国今年一季度经济增速俯冲至六年低点，拉动经济的“三驾马车”一时齐喑。虽然过去半年多来政府相继出台财政、货币和房地产扶持政策，但主要增长指标跌跌不休，就业稳定但压力上升，政府势必出台威力更大的政策组合拳，力保全年目标不失。

国务院总理李克强周二表示，中国经济下行压力还在持续加大，但对长期向好充满信心，也要做好应对更大困难挑战的准备。要坚持稳中求进工作总基调，在区间调控基础上，加大定向调控力度。

上海一银行交易员则持不同看法。他认为，一级市场配置力量还比较有限，而且今年债券最大的问题还是供给太大，另外股市和打新股分流资金，没人愿意投资债券。

“债券么，拿着呗，空间不大了，政策出来止盈掉，我不觉得能到年初的(收益率)低点，”他称，如果地产销量和发改委审批的项目对经济有提振，经济走势也比较难说。

一级方面，财政部上午招标发行的300亿元人民币七年期固息国债，中标利率为3.54%，符合此前市场预测均值。 进出口行下午招标的三年期固息债中标利率为4.02%，五年期及10年期固息增发债中标收益率分别为4.0947%及4.2536%；三期债投标倍数分别为2.58倍、3.12倍和3.17倍。

剩余期限近三年的国开行固息债150201券最新报价 在3.8350%，上日尾盘为3.8800%。剩余期限近10年的国开行固息债150205券最新报价收益率 在4.10%，上日尾盘为4.1325%。

五年期国债期货主力合约TF1506 收报97.175元，较上日结算价涨0.23%；10年期国债主力合约T1509 收报96.150元，较上日结算价涨0.44%。

**IPO进程过半主要回购利率续降**

本轮密集新股发行进程过半，银行间市场周三主要回购利率仍继续小降。虽然以信用债为抵押品的借款人融入资金难度较上日增加，但整体来看，资金供给依旧属于较为充裕状态，IPO冲击有限。

交易员称，在政策放松预期下，资金面大方向宽松。不过短期内，可能会受到缴税等临时因素扰动。另外，未来MLF(中期借贷便利)的到期续做情况，也值得关注。

北京一银行交易员表示，“今天还是挺松的，但肯定比昨天要紧一点。信用债(为抵押品)不好借，利率债都没什么大问题。”

本周沪深两市共有30家新股密集发行，绝大部分申购时间集中在4月14日至16日(周二至周四)，其中14日共有15家新股网上申购。

对于后市，华南一银行交易员认为，从市场对二季度仍存强烈降准和降息预期来看，未来流动性不至太过紧张。至于七天回购等资金价格会回落到什么程度，还无法判断，更多的可能还要看央行对逆回购利率的指引。

本周二央行进行的100亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率降10个基点(bp)至3.35%，为春节后第五次下调。