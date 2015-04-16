台湾已公布经济指标--2015/4/16

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公 预估值 布 工业生产(y/y) 2月 +3.32% +7.58% r 4/23 -- 季调失业率 2月 3.74% 3.78% 4/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y 3月 -0.61% -0.20% R 5/5 -- ) 外汇存底(亿美元) 3月底 4,146.89 4,178.26 5/5 -- 商品出口(y/y) 3月 -8.9% -6.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 -17.8% -22.4% 5/8 -- M2货币总计数(y/y) 2月 +6.51% +5.86% 4/24 -- 外销订单(y/y) 2月 -2.7% +8.1% 4/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第四季 191.8 +150.7 r 5/20 -- 国际收支(亿美元) 第四季 +18.2 +41.8 5/20 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第四季 +3.35% +4.32% r 4/30 -- (Q4统计值) (Q3统计值) (概估值 ) 重贴现率(%) 3月26日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。