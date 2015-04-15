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货币新闻 | 2015年 4月 15日 星期三 18:02 BJT

香港新股：联想控股向联交所递交IPO申请，计划募资20-30亿美元--IFR

路透香港4月15日 - 根据汤森路透旗下IFR周三报导，联想控股已经向香港联交所提交首次公开发行(IPO)申请，拟筹资20-30亿美元。

IFR援引知情人士称，此次IPO预计在今年第三季进行。

联想控股是在港上市的联想集团 母公司，旗下还拥有地产公司融科智地、私募股权公司弘毅投资和风投君联资本。

IFR称联想集团已聘请中金和瑞银作为此次IPO的联席保荐人。(完) (编译 王洋; 审校 艾茂林)
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