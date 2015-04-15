香港新股：联想控股向联交所递交IPO申请，计划募资20-30亿美元--IFR

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透香港4月15日 - 根据汤森路透旗下IFR周三报导，联想控股已经向香港联交所提交首次公开发行(IPO)申请，拟筹资20-30亿美元。
IFR援引知情人士称，此次IPO预计在今年第三季进行。
联想控股是在港上市的联想集团 母公司，旗下还拥有地产公司融科智地、私募股权公司弘毅投资和风投君联资本。
IFR称联想集团已聘请中金和瑞银作为此次IPO的联席保荐人。(完) (编译 王洋; 审校 艾茂林)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
Berry Global Group Inc 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂 不做进一步报导。
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