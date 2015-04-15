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亚洲 | 2015年 4月 15日 星期三 17:41 BJT

表格：沪港通活跃股一览--4月15日

路透香港4月15日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周三发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             76.92                       111.81
 买入成交金额                   43.60                       56.52
 卖出成交金额                   33.31                       55.30
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   中国平安      378,491,498    157,269,902     535,761,400
 2                   招商银行      409,322,379     94,143,455     503,465,834
 3                   三安光电      334,773,032      1,867,808     336,640,840
 4                   工商银行      243,974,831     53,383,009     297,357,840
 5                   大秦铁路       76,486,073    124,621,768     201,107,841
 6                   贵州茅台      129,683,072     52,523,950     182,207,022
 7                   华夏银行      147,361,811     26,036,735     173,398,546
 8                   中国中铁      131,566,602     28,584,912     160,151,514
 9                   中信证券       28,192,500    128,264,139     156,456,639
 10                  中国建筑      101,943,755     49,188,085     151,131,840
 
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    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 中国南车        462,319,640    460,726,660     923,046,300
 2                 中国北车        315,686,100    242,828,115     558,514,215
 3                 国美电器        297,771,760    259,241,240     557,013,000
 4                 阿里健康        433,829,680    120,577,240     554,406,920
 5                 中国中铁        197,693,900    193,813,420     391,507,320
 6                 中海集运        218,345,580    160,847,420     379,193,000
 7                 中国铁建        124,594,440    187,974,860     312,569,300
 8                 复星国际        227,984,810     57,804,940     285,789,750
 9                 上海电气        135,005,760    144,302,280     279,308,040
 10                中广核电力      154,005,350    124,950,390     278,955,740
 
    （完）
    
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 (整理 雷美珍；审校 曾祥进)
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