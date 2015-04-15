表格：沪港通活跃股一览--4月15日

路透香港4月15日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周三发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 76.92 111.81 买入成交金额 43.60 56.52 卖出成交金额 33.31 55.30 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国平安 378,491,498 157,269,902 535,761,400 2 招商银行 409,322,379 94,143,455 503,465,834 3 三安光电 334,773,032 1,867,808 336,640,840 4 工商银行 243,974,831 53,383,009 297,357,840 5 大秦铁路 76,486,073 124,621,768 201,107,841 6 贵州茅台 129,683,072 52,523,950 182,207,022 7 华夏银行 147,361,811 26,036,735 173,398,546 8 中国中铁 131,566,602 28,584,912 160,151,514 9 中信证券 28,192,500 128,264,139 156,456,639 10 中国建筑 101,943,755 49,188,085 151,131,840 ============================================================================ 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 中国南车 462,319,640 460,726,660 923,046,300 2 中国北车 315,686,100 242,828,115 558,514,215 3 国美电器 297,771,760 259,241,240 557,013,000 4 阿里健康 433,829,680 120,577,240 554,406,920 5 中国中铁 197,693,900 193,813,420 391,507,320 6 中海集运 218,345,580 160,847,420 379,193,000 7 中国铁建 124,594,440 187,974,860 312,569,300 8 复星国际 227,984,810 57,804,940 285,789,750 9 上海电气 135,005,760 144,302,280 279,308,040 10 中广核电力 154,005,350 124,950,390 278,955,740 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍；审校 曾祥进)