更新版 1-中国人事：李波将任央行货币政策司司长，业内人士称“恰逢其时”

(新增业内人士评论及更多细节)

路透香港4月15日 - 作为最重要的宏观经济政策制定部门，承载中国央行首要事务的货币政策司负责人人选备受瞩目。三位消息人士透露，中国央行货币政策二司司长李波将任货币政策司司长；此前司长张晓慧已升任中国央行行长助理。

金融界资深人士评价道，重点负责汇率政策和人民币国际化事宜的李波出任中国货币政策操作第一线的关键人物，可谓是“恰逢其时 ”。

“今年中国央行重大任务之一是推进人民币国际化，在外汇占款大幅减少情况下，外汇政策和利率政策的相互作用，需要一位对外汇市场、对国际货币政策框架均熟悉，且对人民币国际化未来发展路径了然在胸的人物担纲，李波是比较好的选择。”上述人士称。

中国央行新闻处对上述消息尚未给予置评。

今年适逢国际货币基金组织(IMF)对特别提款权(Special Drawing Right, SDR)五年一次的审查，而人民币已是全球贸易使用的第五大货币，国际贸易中人民币使用比例已从2009年的0.02%增至去年的近25%。

李波今年2月曾表示，在推动人民币国际化的过程中，央行要建立一套新的以宏观审视为核心的管理框架，来逐渐取代老的微观式的行政审批式的管理。

另一位金融界人士评论道，中国央行面临建立价格型调控框架、引导市场利率水平等多方面的任务，利率市场化即将完成、人民币资本项下今年会大踏步开放，完善人民币汇率市场化形成机制，确实需要一位有着国际视野的专业人士。

李波于2009年开始任货币政策二司司长，拥有美国斯坦福大学经济学博士、哈佛大学职业法律博士学位，曾任著名律所专职律师。2004年至2008年任中国人民银行条法司副司长，2009年任条法司司长。曾参与国有商业银行股份制改革、跨境贸易人民币结算试点等工作，并参与了《反洗钱法》、《外汇管理条例（修订）》、《征信管理条例》等法律法规的起草或修改工作。

其研究成果包括：“国有银行治理结构与管理层激励”、《公共执法与私人执法的比较经济研究》、“投机性攻击、货币升值危机与人民币汇率制度改革”、“银行存贷利差的比较经济分析”、“纳斯达克和中国的二板市场”等。