中国基金：3月QFII A股基金业绩升12.38%，落后于国内股票型基金--理柏

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透上海4月15日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周三发布最新月度报告称，2015年3月中国整体境外合格机构投资者（QFII）基金平均业绩升12.38%，累计一季度平均业绩累计上涨12.76%，表现均落后于国内股票型基金。
报告指出，所有境内合格机构投资者（QDII）基金3月平均业绩上涨0.156%，第一季累计走升2.41%，同样落后于国内股票型基金。
报告并指出，中国各分类基金3月业绩表现多数走升，除贵金属基金反向下跌3.67%外，其馀各类基金全数收涨，信息技术股票基金单月扬升22%，表现最佳；中国股票型基金平均上涨16%。
今年前三个月，信息技术基金平均扬升58.92%，表现最佳，贵金属商品基金平均表现最差，业绩反向下跌2.04%；中国股票型基金平均上涨27.33%。
亚太股市3月表现强弱互见。中国股市风云再起，中国上证综指 3月上涨13.22%居亚太主要股市之冠；累计一季度，上证综指上涨15.87%技压群雄，日本及菲律宾涨幅分别为10.06%及9.82%紧追在后。(完) (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透新加坡5月5日 - 新加坡首家苹果直营专卖店Apple Store将落脚于当地知名购物大道乌节路(Orchard Road)，苹果公司正在为开幕进行准备工作。
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。