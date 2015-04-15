中国基金：3月QFII A股基金业绩升12.38%，落后于国内股票型基金--理柏

报告并指出，中国各分类基金3月业绩表现多数走升，除贵金属基金反向下跌3.67%外，其馀各类基金全数收涨，信息技术股票基金单月扬升22%，表现最佳；中国股票型基金平均上涨16%。

亚太股市3月表现强弱互见。中国股市风云再起，中国上证综指 3月上涨13.22%居亚太主要股市之冠；累计一季度，上证综指上涨15.87%技压群雄，日本及菲律宾涨幅分别为10.06%及9.82%紧追在后。(完) (发稿 林琦; 审校 曾祥进)