日本债市：大阪证交所正检视超长期公债期货的产品设计--消息人士

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透东京4月15日 - 据了解内情的消息人士透露，大阪证交所已开始检视超长期20年期日本公债期货的产品设计，以期提升交易量，最早今年夏季就可能作出调整。
在经历12年的空档期后，20年期公债期货合约<0#JTB:>去年4月开始重新挂牌交易。但其成交量很小，过去一个月中甚至没有成交。
“检视20年期公债产品对市场有利，因为这些工具一直不太好用，”美银美林债券策略师Shuichi Ohsaki表示。
大阪证交所正在考虑，将公债期货市场中最便宜可交割债券(cheapest-to-deliver)的最短剩余年限从现行的18年改为20年。这一调整将方便投资者使用20年期公债期货合约来对冲20年期公债标售的风险。
该证交所也考虑将价格最小波幅从目前的0.05点调整为0.01点。
交易所高层不愿就此事置评。(完) (编译 徐文焰；审校 张明钧)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
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路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。