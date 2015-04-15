日本债市：大阪证交所正检视超长期公债期货的产品设计--消息人士

路透东京4月15日 - 据了解内情的消息人士透露，大阪证交所已开始检视超长期20年期日本公债期货的产品设计，以期提升交易量，最早今年夏季就可能作出调整。

在经历12年的空档期后，20年期公债期货合约<0#JTB:>去年4月开始重新挂牌交易。但其成交量很小，过去一个月中甚至没有成交。

“检视20年期公债产品对市场有利，因为这些工具一直不太好用，”美银美林债券策略师Shuichi Ohsaki表示。

大阪证交所正在考虑，将公债期货市场中最便宜可交割债券(cheapest-to-deliver)的最短剩余年限从现行的18年改为20年。这一调整将方便投资者使用20年期公债期货合约来对冲20年期公债标售的风险。

该证交所也考虑将价格最小波幅从目前的0.05点调整为0.01点。