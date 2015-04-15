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亚洲 | 2015年 4月 15日 星期三 17:49 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆追随欧元/美元走势，前景依然看跌

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    * 欧元/日圆技术面前景依然看跌
    * 若跌破以及小时图收于126.34日圆关键点下方，则欧元/日圆将继
续走软
    * 欧元/美元走势重点关注1.0530和1.0500美元下方的停止单
    * 由于美元/日圆相对持稳，欧元/日圆追随欧元/美元的走势
    * 欧元/日圆和欧元/美元30日内的关联度为+0.93
    * 技术图型：link.reuters.com/wep54w (完)
      
      
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 (编译 汪红英；审校 徐文焰)
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