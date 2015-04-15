《汇市简讯》欧元/日圆追随欧元/美元走势，前景依然看跌

0925GMT * 欧元/日圆技术面前景依然看跌 * 若跌破以及小时图收于126.34日圆关键点下方，则欧元/日圆将继 续走软 * 欧元/美元走势重点关注1.0530和1.0500美元下方的停止单 * 由于美元/日圆相对持稳，欧元/日圆追随欧元/美元的走势 * 欧元/日圆和欧元/美元30日内的关联度为+0.93 * 技术图型：link.reuters.com/wep54w (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 徐文焰)