香港房地产：次季逾2,000万港元二手豪宅成交比例有望创新高--美联物业

路透香港4月15日 - 香港物业代理--美联集团 周三表示，近日＂北水南调＂带动港股走势凌厉将有利本地豪宅交投，预计今年第二季价值逾2,000万港元的二手住宅成交量占比有望升至历史高位。

美联集团旗下美联物业住宅部行政总裁布少明并预期，一手私人住宅成交量将由首季低位回升至第二季的5,000宗，创自2009年第二季以来近六年新高。

自政府推出多项针对房地产市场的压抑措施以来，豪宅交投大受影响力，金额较低的中小型住宅成为引领楼价上升的主要动力。针对此情况，金管局于今年2月再推逆周期措施，将价值700万港元以下的自用住宅物业最高按揭成数下调最多一成。

布少明表示，由于此前中小型单位尺价升幅强劲，与豪宅尺价的差距收窄，吸引不少客户转投大价物业市场，估计今年首季逾2,000万港元二手住宅成交量比率可升至约2.2%，较平均约1%为高。

而近日股市造好，恒生指数 创2008年金融海啸后新高，更有利触发客户＂套股换楼＂潮，预计次季的逾2,000万港元二手住宅成交量比率可进一步上升至3%的水平，可望创自1996年有纪录以来的历史新高。

虽然豪宅市场转佳，但整体二手楼市仍然低迷。美联物业首席分析师刘嘉辉指出，政府收紧按揭措施，加上春节长假效应，今年首季一、二手成交量及金额齐跌，两者均按季下跌约13%，无论成交宗数及金额，皆见一年新低。