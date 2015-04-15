香港房地产：次季逾2,000万港元二手豪宅成交比例有望创新高--美联物业

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透香港4月15日 - 香港物业代理--美联集团 周三表示，近日＂北水南调＂带动港股走势凌厉将有利本地豪宅交投，预计今年第二季价值逾2,000万港元的二手住宅成交量占比有望升至历史高位。
美联集团旗下美联物业住宅部行政总裁布少明并预期，一手私人住宅成交量将由首季低位回升至第二季的5,000宗，创自2009年第二季以来近六年新高。
自政府推出多项针对房地产市场的压抑措施以来，豪宅交投大受影响力，金额较低的中小型住宅成为引领楼价上升的主要动力。针对此情况，金管局于今年2月再推逆周期措施，将价值700万港元以下的自用住宅物业最高按揭成数下调最多一成。
布少明表示，由于此前中小型单位尺价升幅强劲，与豪宅尺价的差距收窄，吸引不少客户转投大价物业市场，估计今年首季逾2,000万港元二手住宅成交量比率可升至约2.2%，较平均约1%为高。
而近日股市造好，恒生指数 创2008年金融海啸后新高，更有利触发客户＂套股换楼＂潮，预计次季的逾2,000万港元二手住宅成交量比率可进一步上升至3%的水平，可望创自1996年有纪录以来的历史新高。
虽然豪宅市场转佳，但整体二手楼市仍然低迷。美联物业首席分析师刘嘉辉指出，政府收紧按揭措施，加上春节长假效应，今年首季一、二手成交量及金额齐跌，两者均按季下跌约13%，无论成交宗数及金额，皆见一年新低。
楼价方面，在个别单位现高价成交的带动下，楼价继续＂乾升＂（即价升量低），2015年首季的楼价仍录得4.9%的升幅，为2013年以来第三高升幅。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透新加坡5月5日 - 新加坡首家苹果直营专卖店Apple Store将落脚于当地知名购物大道乌节路(Orchard Road)，苹果公司正在为开幕进行准备工作。
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。