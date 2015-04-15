亚洲橡胶：TOCOM期胶反弹收高，追随沪胶涨势

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
今日稍早公布的数据显示，中国第一季度经济增长7%，创六年新低。
交易商表示，这一数值好于很多人的预期，从而引发了部分空头回补操作。中国昨日公布的3月贸易数据非常糟糕，令部分人士担心增长数据亦不佳。
“由于泰国实货交易员离场，市场交投非常淡静，”驻东京的一位交易员表示。日本交易商通常与泰国实货交易员进行交易。
泰国实货橡胶市场适逢泼水节休市。
“在中国数据公布后，TOCOM期胶价格就追随沪胶走势，”上述交易员说。
上海期交所主力9月合约 上涨55元，收于每吨12,645元人民币(2,038美元)。
新加坡商品交易所(SICOM)近月5月合约 最新报每公斤137.6美分，下跌0.5美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉/汪红英；审校 蔡美珍/徐文焰)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透新加坡5月5日 - 新加坡首家苹果直营专卖店Apple Store将落脚于当地知名购物大道乌节路(Orchard Road)，苹果公司正在为开幕进行准备工作。
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。