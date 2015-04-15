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亚洲 | 2015年 4月 15日 星期三 18:16 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶反弹收高，追随沪胶涨势

今日稍早公布的数据显示，中国第一季度经济增长7%，创六年新低。

交易商表示，这一数值好于很多人的预期，从而引发了部分空头回补操作。中国昨日公布的3月贸易数据非常糟糕，令部分人士担心增长数据亦不佳。

“由于泰国实货交易员离场，市场交投非常淡静，”驻东京的一位交易员表示。日本交易商通常与泰国实货交易员进行交易。

泰国实货橡胶市场适逢泼水节休市。

“在中国数据公布后，TOCOM期胶价格就追随沪胶走势，”上述交易员说。

上海期交所主力9月合约 上涨55元，收于每吨12,645元人民币(2,038美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)近月5月合约 最新报每公斤137.6美分，下跌0.5美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉/汪红英；审校 蔡美珍/徐文焰)
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