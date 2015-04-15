欧洲央行：管委会将依循货币政策策略并聚焦在通胀趋势--总裁德拉吉

标题新闻：标准普尔确认荷兰“AAA/A-1+”评等及展望为稳定，预计未来两年经济继续成长
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路透4月15日 - 欧洲央行总裁德拉吉周三称：
* 管委会将依循货币政策策略并聚焦在通胀趋势
* 量化宽松实施顺利
* 证据明显显示政策措施有效
* 我们的焦点将是货币政策措施的全面落实
* 情况发展应会促成通胀的可持续上升
* 内需是复苏的主要推手
* 预计经济复苏将逐步扩大及走强
* 我们的措施将有助于将通胀提升至接近但低于2%
* 数据显示欧元区经济自2014年底以来进一步改善
* 货币政策措施、改革、低油价应支持内需
* 欧元区出口应可受惠于欧元贬值
* 资产负债表调整以及结构性改革缓慢可能损及复苏
* 经济前景风险仍为下行，但已变得较为均衡
* 未来数月通胀料维持在相当低水平或负值
* 批准对希腊银行业的紧急流动性援助(ELA)，只要他们有偿付能力，将继续延长给希腊银行业的流动性
* 密切注意债市进展，但目前尚未见到泡沫
* 目前谈论欧元汇率水平言之过早
* 欧元近期走势是各国货币政策周期不同的结果
* 欧元较低的汇价对通胀影响是非常渐进的 (完)
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