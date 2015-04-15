欧洲央行：管委会将依循货币政策策略并聚焦在通胀趋势--总裁德拉吉

路透4月15日 - 欧洲央行总裁德拉吉周三称：

* 管委会将依循货币政策策略并聚焦在通胀趋势

* 量化宽松实施顺利

* 证据明显显示政策措施有效

* 我们的焦点将是货币政策措施的全面落实

* 情况发展应会促成通胀的可持续上升

* 内需是复苏的主要推手

* 预计经济复苏将逐步扩大及走强

* 我们的措施将有助于将通胀提升至接近但低于2%

* 数据显示欧元区经济自2014年底以来进一步改善

* 货币政策措施、改革、低油价应支持内需

* 欧元区出口应可受惠于欧元贬值

* 资产负债表调整以及结构性改革缓慢可能损及复苏

* 经济前景风险仍为下行，但已变得较为均衡

* 未来数月通胀料维持在相当低水平或负值

* 批准对希腊银行业的紧急流动性援助(ELA)，只要他们有偿付能力，将继续延长给希腊银行业的流动性

* 密切注意债市进展，但目前尚未见到泡沫

* 目前谈论欧元汇率水平言之过早

* 欧元近期走势是各国货币政策周期不同的结果