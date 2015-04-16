重温稿-台湾货币市场：短率仍持于低位，银行资金水位偏高急寻去化管道

* 短率仍旧持于低位

* 短票利率向低位靠拢

* 债券附买回利率持平

记者 詹静宜

路透台北4月15日 - 台湾银行间短率周三仍旧持于低位。资金调度人士指出，目前整体资金情势持续宽松，银行间资金水位普遍偏高，急寻有效去化资金的管道，令短率徘徊在既有低位附近。

交易人士表示，尽管今日部分企业因应发薪需求略有走钱，票券商部分资金调度由企业转向银行体系，但对原本低迷的资金需求助益实在有限，多数银行还是仰赖央行冲销隔夜拆款过剩资金，致时序才迈入月中，银行间累积超额准备已逼近4,000亿台币。

〞市场钱很多，很好借，都没接到要钱电话。〞一位资金拆出方民营银行交易人士说。

另有大型金融机构资金调度人士提及，原本市场预期在两年期定存单标售后，央行冲销银行间隔夜拆款游资的力道可望加大，但本周央行对银行提报的隔夜拆款额度多未收满，且都有打折扣，料银行间累积超额准备将持续向上攀升。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，同上日；今日区间落在0.295-0.410%，上日在0.295-0.400%。一周拆款利率落在0.380%-0.450%，上日在0.380%-0.500%；两周拆款利率落在0.415-0.440%，上日在0.410-0.450%。

**短票利率向低位靠拢**

短票方面，大型票券商交易员表示，企业为因应5月缴纳营所税及后续股息发放等资金需求，4月资金调度多倾向短期操作，发票意愿略有降低，但银行间资金在4月份较显宽松，目前短票量能根本难以满足银行间买票需求，短票交投利率持续靠向区间低位。

“资金缺口不大，到期续作就够了。”一位中型票券商交易员说。

30天票券商与银行间承作的短票主要成交在0.58-0.60%，大致同上日。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.586%，前日在0.588%，成交量73亿台币，上日为88亿。

台湾央行周三公布，共发行1,978.5亿台币存单。与今日存单到期金额1,978.5亿台币相较，存单发行余额持平上日。

本周央行存单到期金额为8,521.20亿台币，本周余日到期情况分别为：周四1,393.7亿及周五2,035.5亿。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为162亿台币，累积超额准备为4,092亿台币、加计前期1%的超额准备为5,399亿台币。

**债券附买回利率持平**

债市附买回(RP)市场方面，证券交易商表示，由于今日交割20年公债300亿台币及法国兴业银行3亿人民币国际债券，寿险端及投信端资金未较往常充裕，但不致于影响资金调度，RP利率持稳既有区间。

“ 投信到期都有续作，但没有积极来要券。”一位证券RP交易员说。

另有一大型票券商交易员表示，随着市场资金情势偏松，预告明日起将调降公债及公司债RP承作利率，降幅分别为0.5个基点及2个基点。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；10天期以上公司债RP主要成交在0.63-0.64%，皆持平于上日区间。