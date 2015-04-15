美国个股：欧盟指控谷歌购物搜寻违反反垄断规定，将调查安卓系统

标题新闻：德国总理梅克尔要求与英国展开公平和有建设性的退欧谈判，力争保持良好伙伴关系
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欧盟执委会可以判处最高达企业全球营业额10%的罚金，对谷歌罚款可能超过60亿美元。
若该执委会认定企业滥用市场主导地位，也可以同时要求涉事企业全面调整业务操作；其在2004年和2009年就曾先后向美国微软 和晶片大厂英特尔 提出这一要求。
谷歌暂时未作出公开回应，但该公司博客(部落格)上一份致员工的内部备忘录则称上述举措是“非常令人失望的消息”，并表示，“我们的理据很充分，特别是站在为用户提供更好的服务以及增强竞争的角度上来说。”
谷歌应在10周内就上述指控作出回应，可以要求举行听证会。如果该公司不选择和解，就很可能牵涉到法律行动；因此最终定案或许会拖延数月甚至数年时间。(完)
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以下为路透中文新闻为您整理的5月2日-5日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周贬0.04%。本周人民币延续横盘走势，波动区间狭窄。客盘的结购汇较为均衡，大行亦适度提供美元流动性帮助市场出清；自营盘交易机会不多，交投兴趣亦不浓，自发维持汇价的区间波动，转而对掉期交投较为积极。由于人民币流动性偏紧预期仍在，境内掉期曲线亦维持高位。本月美联储未加息，美元指数疲弱，料短期人民币仍将维持小区间震荡，难有趋势性升贬。 公开市场操作: --面对大量MLF到期，中国央行也仅在当日扩大逆回购规模而并未续做，加上两日暂停公开市场操作，当周净投放量降至100亿元人民币低位。业内人士称，只要经济基本面未明显转差，金融降杠杆过程中，货币政策基调将持续偏紧。