美国个股：欧盟指控谷歌购物搜寻违反反垄断规定，将调查安卓系统

若该执委会认定企业滥用市场主导地位，也可以同时要求涉事企业全面调整业务操作；其在2004年和2009年就曾先后向美国微软 和晶片大厂英特尔 提出这一要求。

谷歌暂时未作出公开回应，但该公司博客(部落格)上一份致员工的内部备忘录则称上述举措是“非常令人失望的消息”，并表示，“我们的理据很充分，特别是站在为用户提供更好的服务以及增强竞争的角度上来说。”