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亚洲 | 2015年 4月 15日 星期三 19:37 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货上涨触及一周高点，印尼课税脚步益发逼近

路透吉隆坡4月15日 - 马来西亚棕榈油期货周三上升至一周高点，连续第四日上扬；因最大产国印尼更进一步向实施课税推进，此项税负对进口商而言，可能增加其进口印尼棕榈油的负担。

“一旦这项课税规定开始实施，毛棕榈油离岸价格(FOB)将跳增，所以(期货价格)将受到支撑，”吉隆坡一位和外资大宗商品经纪商往来的交易员说，

“这项税负是个先兆--被视为将落实本地生质柴油计划的第一步，而这在目前是个利好因素。”这位交易员说。

指标6月合约 尾盘触及一周高位2,181马币(林吉特)，终场收在2,161马币(584美元)，上扬0.6%。

整体成交量为51,767口，高于35,000口的均量。

马来西亚5月毛棕榈油出口税将从4月的4.5%降至零，交易员表示，此举可能把毛棕榈油的买兴推迟至下月。

根据船货调查机构ITS和SGS，马来西亚4月1-15日棕榈油产量较3月同期减少3.0%至470,058-477,295吨。(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)
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