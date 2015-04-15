重温稿-中国金融：央行上海总部摸底辖区银行两融收益权业务风险--消息

重发-中国证券：督导部分券商资管业务自查非新要求，未造成市场影响--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透北京4月15日 - 继中国证监会开展券商融资融券两融业务例行检查后，央行也开始对商业银行两融收益权业务情况进行摸底。两位消息人士周三透露，央行上海总部要求辖内商业银行上报截至今年3月末两融业务的经营台账，并提供两融业务资产对应理财产品明细表。
消息人士引述央行上海总部近期下发的文件称，商业银行需上报开展两融业务存在哪些潜在风险，以及采取何种防范措施。
该份文件表示，2014年下半年以来，沪深两市融资融券余额迅速扩张，数据显示，两融业务中银行理财资金是主要来源之一，需摸清相关业务发展及风险防控情况。
针对路透查询，央行上海总部表示不予置评。
“去年开始央行对理财市场管理明显更紧，理财资金投向混乱，对央行存贷款数据的可靠性构成挑战，所以需及时摸底风险，规范理财资金的投向。”有地方央行人士对路透表示。
一位国内中型券商银行业分析师表示，监管层之前对非标债权进行管控，但两融是非标股权，当时并未列入监管；但监管层已对此征求意见，未来两融收益权存在被认定为非标债权资产的可能性。
另一券商人士对路透表示，央行上海总部此举可能还是通过资金源头来降低股市杠杆率，当前市场杠杆率高，一旦大盘异动，融资盘会疯狂抛盘，最坏的结果是对应理财资金出现风险，影响金融稳定。
不过，招商证券银行业分析师邹添杰称，央行上海总部的文件和股市调整谁先谁后已经说不清了，而且即使没有监管层介入，银行在3月底前也已经自行开始降低两融收益权规模，后期股市会有短期调整压力，但是长期趋势不会改变。
中国股市沪综指 周三收跌1.2%，结束此前三连涨。
去年底至今年初，中国证监会两次启动券商融资类业务检查；同时，监管层还对部分银行加强信贷投向管理，严禁资金流向股市。 （完） (发稿 李铮/李贺；审校 张喜良)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透5月5日 - 菲律宾股市周五上涨1%，创下2016年8月以来最高收位，受本国通胀数据良好以及外资买盘提振，东南亚其他股市收盘持平至下跌，受大宗商品价格下跌拖累。 菲律宾股市 盘中一度大涨2%，最终收高1.1%，本周为连续第二周上涨，周线升2.4%。 菲律宾4月消费者物价指数(CPI)年率持平于3.4%，略低于分析师预估的3.5%，但处于央行3.0-3.8%的预估区间内。 “外资投资持续流入市场，这一直有助于延续买气，”AB Capital S ecurities股票分析师Victor Felix表示。 “此外，我们也预期的2017年第一季财报相对良好，因此市场在这之 前调整仓位。” 泰国股市 收跌0.3%，但周线涨0.2%。马来西亚股市 小 幅上涨，但周线录得0.3%的跌幅。 印尼股市 收涨0.3%，此前出炉的数据显示，该国第一季国内 生产总值(GDP)增长5.01%，因部分大宗商品的出口价格上涨，以及主要贸 易伙伴国的
路透北京5月5日 - 中国国家发展和改革委员会周五发布通知，为切实减轻企业负担，对以企业为缴费主体的各类经营服务性收费进行清理规范，大幅减少政府定价管理的涉企经营服务性收费，降低部分保留项目的收费标准。