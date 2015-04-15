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货币新闻 | 2015年 4月 15日 星期三 19:22 BJT

美股业绩：美国银行第一季净利润为34亿美元，合每股盈余0.27美元

路透4月15日 - 美国银行 周三公布：

* 2015年第一季净利润为34亿美元，合稀释后每股盈余(EPS)0.27美元

* 分析师预估美国银行第一季每股盈余0.29美元--汤森路透I/B/E/S

* 截至第一季末，美国银行根据巴塞尔III协议的普通股一级资本充足率料为10.3%，去年第四季为10%

* 第一季信贷损失拨备7.65亿美元，上年同期为10.1亿美元

* 第一季按FTE基础计，季度营收及净利息支出较上年同期下滑13亿美元至214亿美元

* 第一季将纳入退休相关报酬的年度成本，预计约为10亿美元 (完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
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