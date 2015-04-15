美国数据：上周房屋抵押贷款申请减少，因利率小升

标题新闻：德国总理梅克尔要求与英国展开公平和有建设性的退欧谈判，力争保持良好伙伴关系
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路透纽约4月15日 - 周三公布的数据显示，因利率小幅上扬，美国上周房屋抵押贷款申请下降。
美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，4月10日止当周经季节调整后的抵押贷款申请活动指数下滑2.3%。
MBA经季节调整后的再融资申请指数下跌1.8%%，购房贷款申请指数下降3.1%。
浏览抵押贷款数据图表，请点选(link.reuters.com/guv37s)
再融资在总抵押贷款活动中所占份额从前周的57%升至58%%。
当周30年期固息抵押贷款利率平均为3.87%，较上周的3.86%上升1个基点。
根据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
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以下为路透中文新闻为您整理的5月2日-5日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周贬0.04%。本周人民币延续横盘走势，波动区间狭窄。客盘的结购汇较为均衡，大行亦适度提供美元流动性帮助市场出清；自营盘交易机会不多，交投兴趣亦不浓，自发维持汇价的区间波动，转而对掉期交投较为积极。由于人民币流动性偏紧预期仍在，境内掉期曲线亦维持高位。本月美联储未加息，美元指数疲弱，料短期人民币仍将维持小区间震荡，难有趋势性升贬。 公开市场操作: --面对大量MLF到期，中国央行也仅在当日扩大逆回购规模而并未续做，加上两日暂停公开市场操作，当周净投放量降至100亿元人民币低位。业内人士称，只要经济基本面未明显转差，金融降杠杆过程中，货币政策基调将持续偏紧。