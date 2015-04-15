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债券 | 2015年 4月 15日 星期三 19:16 BJT

美国数据：上周房屋抵押贷款申请减少，因利率小升

路透纽约4月15日 - 周三公布的数据显示，因利率小幅上扬，美国上周房屋抵押贷款申请下降。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，4月10日止当周经季节调整后的抵押贷款申请活动指数下滑2.3%。

MBA经季节调整后的再融资申请指数下跌1.8%%，购房贷款申请指数下降3.1%。

浏览抵押贷款数据图表，请点选(link.reuters.com/guv37s)

再融资在总抵押贷款活动中所占份额从前周的57%升至58%%。

当周30年期固息抵押贷款利率平均为3.87%，较上周的3.86%上升1个基点。

根据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
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