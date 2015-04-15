国际油市：380-cst燃料油贴水连续第二日走阔，至接近一年低点

美国个股：苹果新加坡首家直营专卖店进入开幕倒数
路透新加坡5月5日 - 新加坡首家苹果直营专卖店Apple Store将落脚于当地知名购物大道乌节路(Orchard Road)，苹果公司正在为开幕进行准备工作。
路透新加坡4月15日 - 亚洲380-cst燃料油贴水周三连续第二日走阔 ，至接近一年低点，因一笔竞争性船货标售最终没有成交，未见买兴浮现 。 路透数据显示，380-cst燃料油贴水扩大每吨1.04美元，创逾一周以 来最大，每吨较新加坡现货报价贴水2.54美元。 新加坡贸易商兴隆为一批船货提供每吨333美元的报价，或每吨较新 加坡报价贴水约2.45美元，不过并未吸引任何买兴。 驻新加坡一名交易商表示，直接价格的报价尽管低于周三的交易价格 ，但仍可能因原油市场较强而有利可图。 布兰特原油价格从上周三开始上涨，因中东地缘政治紧张情势升温， 以及美国原油产量下滑。 两名驻韩国的交易商表示，在北亚方面，韩国船用燃料油需求不兴， 大雨的不利天候也导致运送暂时中断。不过价格并未因此上扬。 现货交易方面，据报有三笔交易达成。 壳牌石油从摩科瑞采购20,000吨的180-cst级船货，船期为4月30日至 5月4日，每吨较新加坡现货价格升水13美元。 维多从Gunvor采购20,000吨的180-cst级船货，船期为4月30日至5月4 日，以新加坡180-cst现货价格计价。 维多从嘉能可采购20,000吨的180-cst级船货，船期为4月30日至5月4 日，以新加坡180-cst现货价格计价。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透新加坡5月5日 - 新加坡首家苹果直营专卖店Apple Store将落脚于当地知名购物大道乌节路(Orchard Road)，苹果公司正在为开幕进行准备工作。
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透5月5日 - 菲律宾股市周五上涨1%，创下2016年8月以来最高收位，受本国通胀数据良好以及外资买盘提振，东南亚其他股市收盘持平至下跌，受大宗商品价格下跌拖累。 菲律宾股市 盘中一度大涨2%，最终收高1.1%，本周为连续第二周上涨，周线升2.4%。 菲律宾4月消费者物价指数(CPI)年率持平于3.4%，略低于分析师预估的3.5%，但处于央行3.0-3.8%的预估区间内。 “外资投资持续流入市场，这一直有助于延续买气，”AB Capital S ecurities股票分析师Victor Felix表示。 “此外，我们也预期的2017年第一季财报相对良好，因此市场在这之 前调整仓位。” 泰国股市 收跌0.3%，但周线涨0.2%。马来西亚股市 小 幅上涨，但周线录得0.3%的跌幅。 印尼股市 收涨0.3%，此前出炉的数据显示，该国第一季国内 生产总值(GDP)增长5.01%，因部分大宗商品的出口价格上涨，以及主要贸 易伙伴国的