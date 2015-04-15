国际油市：380-cst燃料油贴水连续第二日走阔，至接近一年低点

路透新加坡4月15日 - 亚洲380-cst燃料油贴水周三连续第二日走阔 ，至接近一年低点，因一笔竞争性船货标售最终没有成交，未见买兴浮现 。 路透数据显示，380-cst燃料油贴水扩大每吨1.04美元，创逾一周以 来最大，每吨较新加坡现货报价贴水2.54美元。 新加坡贸易商兴隆为一批船货提供每吨333美元的报价，或每吨较新 加坡报价贴水约2.45美元，不过并未吸引任何买兴。 驻新加坡一名交易商表示，直接价格的报价尽管低于周三的交易价格 ，但仍可能因原油市场较强而有利可图。 布兰特原油价格从上周三开始上涨，因中东地缘政治紧张情势升温， 以及美国原油产量下滑。 两名驻韩国的交易商表示，在北亚方面，韩国船用燃料油需求不兴， 大雨的不利天候也导致运送暂时中断。不过价格并未因此上扬。 现货交易方面，据报有三笔交易达成。 壳牌石油从摩科瑞采购20,000吨的180-cst级船货，船期为4月30日至 5月4日，每吨较新加坡现货价格升水13美元。 维多从Gunvor采购20,000吨的180-cst级船货，船期为4月30日至5月4 日，以新加坡180-cst现货价格计价。 维多从嘉能可采购20,000吨的180-cst级船货，船期为4月30日至5月4 日，以新加坡180-cst现货价格计价。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦；审校 龚芳)