国际油市：亚洲航煤即期价差下滑，因区域需求疲弱

美国个股：苹果新加坡首家直营专卖店进入开幕倒数
路透新加坡5月5日 - 新加坡首家苹果直营专卖店Apple Store将落脚于当地知名购物大道乌节路(Orchard Road)，苹果公司正在为开幕进行准备工作。
路透新加坡4月15日 - 亚洲航煤即期价差周三下滑，交易员称因北亚 进口需求疲弱。 路透数据显示，即期价差下跌0.18美元，每桶较新加坡报价贴水0.33 美元。 交易商说，需求疲弱造成至少一家交易商暂时把油储放在新加坡外海 一艘船上。 交易商说，印度Essar Oil拟出售一笔5月柴油船货，是数月来首见。 国际能源署(IEA)称，中国柴油需求今年将仅会温和上升，逐渐抑制 整体中国石油需求成长。 IEA称，欧洲今年第一季柴油需求较上年同期成长，因宏观经济情况 好转且天候较寒冷。 新加坡现货有一笔柴油和一笔航煤交易。 壳牌向SK能源买进15万桶含硫500ppm柴油，船期为5月5-9日，价格较 新加坡报价每桶贴水0.20美元。 兴隆向壳牌买进10万桶航煤，船期为4月30日-5月4日，价格较新加坡 4月28日-5月5日平均报价每桶贴水0.50美元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 龚芳)
路透新加坡5月5日 - 新加坡首家苹果直营专卖店Apple Store将落脚于当地知名购物大道乌节路(Orchard Road)，苹果公司正在为开幕进行准备工作。
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透5月5日 - 菲律宾股市周五上涨1%，创下2016年8月以来最高收位，受本国通胀数据良好以及外资买盘提振，东南亚其他股市收盘持平至下跌，受大宗商品价格下跌拖累。 菲律宾股市 盘中一度大涨2%，最终收高1.1%，本周为连续第二周上涨，周线升2.4%。 菲律宾4月消费者物价指数(CPI)年率持平于3.4%，略低于分析师预估的3.5%，但处于央行3.0-3.8%的预估区间内。 “外资投资持续流入市场，这一直有助于延续买气，”AB Capital S ecurities股票分析师Victor Felix表示。 “此外，我们也预期的2017年第一季财报相对良好，因此市场在这之 前调整仓位。” 泰国股市 收跌0.3%，但周线涨0.2%。马来西亚股市 小 幅上涨，但周线录得0.3%的跌幅。 印尼股市 收涨0.3%，此前出炉的数据显示，该国第一季国内 生产总值(GDP)增长5.01%，因部分大宗商品的出口价格上涨，以及主要贸 易伙伴国的