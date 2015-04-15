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亚洲 | 2015年 4月 15日 星期三 20:23 BJT

国际油市：亚洲航煤即期价差下滑，因区域需求疲弱

路透新加坡4月15日 - 亚洲航煤即期价差周三下滑，交易员称因北亚
进口需求疲弱。
    
    路透数据显示，即期价差下跌0.18美元，每桶较新加坡报价贴水0.33
美元。
    
    交易商说，需求疲弱造成至少一家交易商暂时把油储放在新加坡外海
一艘船上。
    
    交易商说，印度Essar Oil拟出售一笔5月柴油船货，是数月来首见。
    
    国际能源署(IEA)称，中国柴油需求今年将仅会温和上升，逐渐抑制
整体中国石油需求成长。

    IEA称，欧洲今年第一季柴油需求较上年同期成长，因宏观经济情况
好转且天候较寒冷。
    
    新加坡现货有一笔柴油和一笔航煤交易。
    
    壳牌向SK能源买进15万桶含硫500ppm柴油，船期为5月5-9日，价格较
新加坡报价每桶贴水0.20美元。
    
    兴隆向壳牌买进10万桶航煤，船期为4月30日-5月4日，价格较新加坡
4月28日-5月5日平均报价每桶贴水0.50美元。(完)
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
DIS/ACN]
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ROD-CMN]
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    产油国官方售价英文原文       

 (编译 李婷仪 审校 龚芳)
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