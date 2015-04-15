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债券 | 2015年 4月 15日 星期三 20:14 BJT

美股业绩：美国银行第一季获利29.8亿美元，每股盈余达0.27美元

路透4月15日 - 以资产计为美国第二大的美国银行 公布第一季获利29.8亿美元，上年同期则意外出现亏损，当时因支付60亿美元的诉讼费用。

美国银行3月底止第一季归属普通股东的净利为每股0.27美元，上年同期为亏损0.05美元。

此份财报包含年度鼓励退休的成本，合每股0.06美元；以及与市场相关的净利息收入调整，合每股0.03美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估美国银行第一季每股盈余为0.29美元。(完)
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